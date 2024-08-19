Prime Akşam Fırsatları başladı: İşte bu akşama özel indirimler!

Prime Akşam Fırsatları kapsamındaki indirimli ürünler her gün saat 18.00 ve 21.00'de indirimli ürünler yenilenecek. İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabilecek.
Bugün saat 21.00'e kadar geçerli indirimli ürünler
- Baseus Airpow Lite Power 10.000mAh 15W Powerbank: 399 TL
- Anker PowerCore III Elite 25.600 mAh 87 W USB-C PD Powerbank: 3.649 TL
- Niceboy RAZE Zeus Bluetooth Hoparlör 65W: 2.999 TL
- QAKALN Çoklu Priz USB C 4lü Grup Priz: 879 TL
- Hawk Gaming Chair Future North Kumaş Oyuncu Koltuğu: 9.999 TL
- Any Morning FY04 Kahve ve Bitki Çayı için French Press: 164 TL
- Serenk Modernist 9 parça Rendeli Çelik Karıştırma ve Saklama Kabı Seti: 649 TL
- CARSON 5X Led minibrite Büyüteç: 299 TL
- Anne Bebek Bakım Çantası, Suya Dayanıklı İç Astar: 849 TL
- Anemoss Plaj Havlusu: 179 TL
- Ogi Mogi Toys Silikon Çanta: 114 TL
- BLUEVER şişme kamp matı: 1.069 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.