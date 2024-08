PlayStation Plus’a Eylül ayında eklenecek ilk oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Hatta yakın tarihte, Ağustos ayının PS Plus Extra ve Premium oyunlarını sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde de, PS Plus ve PS Plus Ekstra kütüphanesine Eylül ayında eklenecek ilk oyun belli oldu!

The Plucky Squire ve Harry Potter: Quidditch Champions ücretsiz olacak

PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına eklenecek oyunların 28 Ağustos Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Ancak bu bekleyiş sürerken, ücretsiz oyunlardan biri halihazırda doğrulandı. Aktarıldığı kadarıyla, PS Plus aboneleri 3 Eylül’de Harry Potter: Quidditch Champions'a ücretsiz olarak erişecek. 17 Eylül'de ise PS Plus Ekstra kütüphanesine Plucky Squire ekleniyor.

PS Plus Ağustos 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium 4 gün önce eklendi

Quidditch Champions, tek ve çok oyunculu modlara sahip Quidditch temalı bir spor oyunu olacak. Ekstra ve Premium kademelerine kaydolanlar da dahil olmak üzere tüm PS Plus aboneleri için ücretsiz olacağını hatırlatalım. Son zamanların en çok beklenen bağımsız oyunlarından biri olan Plucky Squire ise, genel anlamda bir macera oyunu. Oyun, 3 boyutlu bir dünya keşfeden hikâye kitabı karakterleri Jot ve arkadaşlarının büyülü maceralarını anlatıyor.

Playstation Plus Ağustos 2024 oyunları

The Witcher 3: Wild Hunt – PS4, PS5

Wild Hearts Standard Edition – PS5

Cult of the Lamb – PS4, PS5

Ride 5 – PS5

Watch Dogs 2 – PS4

Sword Art Online: Last Recollection – PS4, PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4

Sword Art Online: Alicization Lycoris – PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet – PS4

Sword Art Online: Hollow Realization – PS4

Vacation Simulator – PS VR2

TimeSplitters – PS4, PS5

TimeSplitters 2 – PS4, PS5

TimeSplitters: Future Perfect – PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song – PS4

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus'a Eylül ayında iki yeni oyun ekleniyor!