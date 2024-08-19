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    PlayStation Plus’a Eylül ayında eklenecek ilk oyunlar belli oldu

    PlayStation Plus sistemine Eylül 2024'te iki yeni oyun ekleniyor. İşte Eylül ayında PS Plus ve PS Plus Ekstra kütüphanesine eklenecek ilk oyunlar...             
    PS Plus'a Eylül ayında iki yeni oyun ekleniyor! Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Hatta yakın tarihte, Ağustos ayının PS Plus Extra ve Premium oyunlarını sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde de, PS Plus ve PS Plus Ekstra kütüphanesine Eylül ayında eklenecek ilk oyun belli oldu!

    The Plucky Squire ve Harry Potter: Quidditch Champions ücretsiz olacak

    PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına eklenecek oyunların 28 Ağustos Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Ancak bu bekleyiş sürerken, ücretsiz oyunlardan biri halihazırda doğrulandı. Aktarıldığı kadarıyla,  PS Plus aboneleri 3 Eylül’de Harry Potter: Quidditch Champions'a ücretsiz olarak erişecek. 17 Eylül'de ise PS Plus Ekstra kütüphanesine Plucky Squire ekleniyor.

    Quidditch Champions, tek ve çok oyunculu modlara sahip Quidditch temalı bir spor oyunu olacak.  Ekstra ve Premium kademelerine kaydolanlar da dahil olmak üzere tüm PS Plus aboneleri için ücretsiz olacağını hatırlatalım. Son zamanların en çok beklenen bağımsız oyunlarından biri olan Plucky Squire ise, genel anlamda bir macera oyunu. Oyun, 3 boyutlu bir dünya keşfeden hikâye kitabı karakterleri Jot ve arkadaşlarının büyülü maceralarını anlatıyor.

    Playstation Plus Ağustos 2024 oyunları

    • The Witcher 3: Wild Hunt – PS4, PS5
    • Wild Hearts Standard Edition – PS5
    • Cult of the Lamb – PS4, PS5
    • Ride 5 – PS5
    • Watch Dogs 2 – PS4
    • Sword Art Online: Last Recollection – PS4, PS5
    • Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4
    • Sword Art Online: Alicization Lycoris – PS4
    • Sword Art Online: Fatal Bullet – PS4
    • Sword Art Online: Hollow Realization – PS4
    • Vacation Simulator – PS VR2
    • TimeSplitters – PS4, PS5
    • TimeSplitters 2 – PS4, PS5
    • TimeSplitters: Future Perfect – PS4, PS5
    • Sword Art Online: Lost Song – PS4
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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