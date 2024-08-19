PlayStation Plus’a Eylül ayında eklenecek ilk oyunlar belli oldu

- The Plucky Squire ve Harry Potter: Quidditch Champions ücretsiz olacak
- Playstation Plus Ağustos 2024 oyunları
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The Plucky Squire ve Harry Potter: Quidditch Champions ücretsiz olacak
PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına eklenecek oyunların 28 Ağustos Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Ancak bu bekleyiş sürerken, ücretsiz oyunlardan biri halihazırda doğrulandı. Aktarıldığı kadarıyla, PS Plus aboneleri 3 Eylül’de Harry Potter: Quidditch Champions'a ücretsiz olarak erişecek. 17 Eylül'de ise PS Plus Ekstra kütüphanesine Plucky Squire ekleniyor.
Quidditch Champions, tek ve çok oyunculu modlara sahip Quidditch temalı bir spor oyunu olacak. Ekstra ve Premium kademelerine kaydolanlar da dahil olmak üzere tüm PS Plus aboneleri için ücretsiz olacağını hatırlatalım. Son zamanların en çok beklenen bağımsız oyunlarından biri olan Plucky Squire ise, genel anlamda bir macera oyunu. Oyun, 3 boyutlu bir dünya keşfeden hikâye kitabı karakterleri Jot ve arkadaşlarının büyülü maceralarını anlatıyor.
Playstation Plus Ağustos 2024 oyunları
- The Witcher 3: Wild Hunt – PS4, PS5
- Wild Hearts Standard Edition – PS5
- Cult of the Lamb – PS4, PS5
- Ride 5 – PS5
- Watch Dogs 2 – PS4
- Sword Art Online: Last Recollection – PS4, PS5
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4
- Sword Art Online: Alicization Lycoris – PS4
- Sword Art Online: Fatal Bullet – PS4
- Sword Art Online: Hollow Realization – PS4
- Vacation Simulator – PS VR2
- TimeSplitters – PS4, PS5
- TimeSplitters 2 – PS4, PS5
- TimeSplitters: Future Perfect – PS4, PS5
- Sword Art Online: Lost Song – PS4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.