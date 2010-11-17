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Prius MPV'nin iç mekanı Facebook'ta ortaya çıktı!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Prius MPV'nin iç mekanı Facebook'ta ortaya çıktı!
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Toyota'nın 13 yıldır satışta olan iddialı hybrid modeli Prius ile ilgili hergün yeni bir haber gelmeye devam ediyor.Daha önceki haberlerimizde Prius ailesinin genişleyeceğini ve aileye MPV ve Hatchback modellerinin ekleneceğini sizlere duyurmuştuk. MPV modelin ilk resminin Facebook'taki Pirus Hybrid Fan sayfasında ortaya çıkması bizleri şaşırtsa da son bir gelişmeden anlaşıldı ki yeni Priuslar ile ilgili haberleri-gelişmeleri Facebook'tan takip edeceğiz.

Toyota Prius ile ilgili en önemli fan sayfası olan Facebook Toyota Prius, şimdi de MPV modelin iç mekanıyla ilgili bir resim yayınladı. Daha önce alttaki puzzle resmini yayınlayarak MPV Prius'un müjdesini veren profil, üzerinden çok geçmeden yeni bir resim yayınlamasıyla dikkatleri iyice üzerine çekti. Resim dikkatli incelediğinde kalite olarak çok bir fark görünmüyor ancak 2010 Prius'un iç mekanına göre çok daha iddialı bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir. Dikkat çeken diğer bir özellik ise Prius MPV'nin navigasyon ekranına audio kontrollerinin de eklenmiş olması. iheartradio sistemi sayesinde Prius MPV, Amerika genelindeki 750 radyo istasyonunun tamamına erişim sağlayabilecek.

Toyota Prius MPV'nin yeni detaylarının da Facebook sayfasından gelmesi bekleniyor. Otomobilin resmi lansmanı ise 2011 Detroit Auto Show'da yapılacak.

Prius MPV'nin iç mekanı Facebook'ta ortaya çıktı!
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canberx 9 yıl
Bayılıyorum şu Japon işi ürünlere 10 numara araba ;)
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northernlights 9 yıl
Güzelmiş.
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hunter87 9 yıl
İç tasarım lexus dan :)
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Confusion 9 yıl

hunter87

İç tasarım lexus dan :)

bu yeni birşey değil:: lexus için std yada eski syılan bir donanım TYT avensis ve crll gibi araçlara yeni birşeymiş gibi eklenerek standartı yükeseltilir


bu arada sayısız otomobil sitesi ve dergisi dururken bu tür bir çıkışın fbook üzerinden yapılması TYT nin takipçileriyle daha yakın temas kurma çabasını gösterir
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