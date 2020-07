PS Plus Ağustos 2020 oyunları açıklandı

Tam Boyutta Gör

PlayStation’ın abonelik servisi PS Plus’ın bu ay ücretsiz vereceği oyunları belli oldu. Temmuz ayında PS Plus’ın 10. yıl dönümü olduğu için 3 adet ücretsiz oyun verilmişti. Bu ay ücretsiz oyun sayısı yeniden 2’ye düşüyor.

PS Plus Temmuz 2020 oyunları açıklandı

Ağustos ayında PS Plus abonelerine Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ve Fall Guys: Ultimate Knockout oyunları hediye ediliyor. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered 28 Temmuz'da ve Fall Guys: Ultimate Knockout 4 Ağustos'ta indirmeye açılacak. İki oyunu da 31 Ağustos'a kadar kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

PlayStation 4 kullanıcılarının oyunları online oynayabilmek için PS Plus’a abone olmas gerekiyor ancak PS Plus’ın 10. yılı şerefine kısa süreliğine PS Plus olmadan da online oynanabilecek. Eğer PS Plus aboneliğiniz yoksa 8 Ağustos 00:01 - 9 Ağustos 23:59 arasında online servislere ücretsiz olarak bağlanabileceksiniz. Ancak PS Plus’ın hediye oyunlarını oynayabilmek için abonelik gerekecek.

Sony, bazı PS Plus abonelerine 60 TL değerinde hediye bakiye yükledi. Hediye bakiye rastgele dağıtılıyor. Bakiye hediye edilen şanslı kullanıcılara e-posta yolandı. E-postada, “Playstation Plus'ın 10. yılını kutlamak için hesabınıza 60,00 TL Playstation Store kredisi ekledik. Playstation Plus'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.” ifadesi yer alıyor. Bakiyeyi kullanmak için ekstra bir şey yapmaya gerek yok.

