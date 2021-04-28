PS Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Mayıs ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

Sony geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Mayıs ayında da yine oldukça kaliteli oyunlar vermiş. Popüler FPS oyunu Battlefield V'i PS Plus kullanıcıları artık ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Açık dünya hayatta kalma türünün sevilen yapımlarından olan Stranded Deep de tüm PS Plus kullanıcılarına ücretsiz dağıtılıyor. Diğer taraftan bu ayın PS5 özel oyunu ise Wreckfest olmuş.

Mayıs ayı oyunları 4 Mayıs itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Nisan ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Nisan ayında Days Gone, Zombie Army 4: Dead War ve Oddworld: Soulstorm ücretsiz dağıtılmıştı.

PS4 ve PS5

Battlefield V (PS4 ve PS5)

Stranded Deep (PS4 ve PS5)

Wreckfest: Drive Hard Die Last (PS5)

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