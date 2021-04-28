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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları belli oldu. Bu ay yine PS4 ile birlikte PS5 oyunları da kullanıcıları bekliyor olacak.
    28 Nisan 2021, 18:36 (Güncellendi, 7 sa.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Mayıs ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

    Sony geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Mayıs ayında da yine oldukça kaliteli oyunlar vermiş. Popüler FPS oyunu Battlefield V'i PS Plus kullanıcıları artık ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Açık dünya hayatta kalma türünün sevilen yapımlarından olan Stranded Deep de tüm PS Plus kullanıcılarına ücretsiz dağıtılıyor. Diğer taraftan bu ayın PS5 özel oyunu ise Wreckfest olmuş.

    Mayıs ayı oyunları 4 Mayıs itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Nisan ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Nisan ayında Days Gone, Zombie Army 4: Dead War ve Oddworld: Soulstorm ücretsiz dağıtılmıştı. 

    PS4 ve PS5

    • Battlefield V (PS4 ve PS5)
    • Stranded Deep (PS4 ve PS5)
    • Wreckfest: Drive Hard Die Last (PS5)


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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Provisioner (faith90 ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    WW-II yi verdiğinde indirip campaign + online zombie modu , klasik multiplayer modu derken baya zaman harcamış eğlenmiştim , MW-II Remastered da iyi gitmişti , sunulabilecek onca oyun varken BF-V bir hayli sönük kalmış , şu anda gözümü kapatıp Mayıs ayı için verilebilecek çok daha heyecan verici 200 tane oyun sayabilirim ve BF-V bu listeye kesinlikle girmez , en azından MW-2019 verilebilirdi.
    Yanıtla +1
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    D Drummerrrr (Redlm Gdd) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Battlefield v icin super 👌👌👌👌
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    WeDneS (Ercan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç birini oynamam net.
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    ghostmen323 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    gamepass gibi tüm seriye uygun fiyata ulaşılacak bir sistem şart sonynin aylık oyunları zayıflamaya başladı servisleride öyle.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Provisioner (faith90 ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) ghostmen323
    Aslında PSN Plus son aylarda gayet iyi gidiyordu , her ay eli yüzü düzgün sağlam bir oyun veriyordu , bunun en iyi örneği Final Fantasy VII - Remake ,ayrıca Shadow of the Tomb Raider , Control Ultimate , Days Gone ve Play at Home ile verilen Horizon Complete Edt. ile iyi gitmekteydiler , açıkçası Mayıs da işi batırdılar.
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    battlefield ı alırım ama indirmem bile sanırım. dursun kıyıda.
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    encuni (mesut karas) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    beğenmedim pek
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