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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Temmuz 2020 oyunları açıklandı

    Sony'nin PS Plus abonelerine Temmuz ayında hediye edeceği oyunlar açıklandı. PS Plus abonelerine bu ay NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider ve Erica hediye ediliyor.
    41 dk.
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    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    PS Plus Temmuz 2020 oyunları açıklandı
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    Sony’nin 2010’un Haziran ayında ilk kez kullanıma sunduğu PlayStation Plus abonelik servisi 10. Yılını kutluyor. 10. yıl şerefine bu ay PS Plus abonelerine 3 oyun hediye ediliyor.

    PS Plus’ın Temmuz 2020 oyunları NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Erica olarak belirlendi. Bu oyunlar 7 Temmuz’da PS Plus aboneleri için ücretsiz olarak indirilmeye sunulacak. Aboneliğiniz devam ettiği sürece oyunları oynayabileceksiniz.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077’nin 25 dakikalık oynanış videosu ile Night City’e bir kez daha bakış atıyoruz"

    PS Plus abonesi olmayan oyuncular 10. yıl şerefine 4 Temmuz 12:01 ile 5 Temmuz 11:59 arasında online oyunları çevrimiçi olarak oynayabilecek. Plus abonesi olan PS4 kullanıcıları ise 10. yıla özel olarak hazırlanan bir PS4 temasını ücretsiz olarak PS Store’dan indirebilecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kazimerd89 (kazım kazım) 32 dk. en beğenilen
    Herkese 22 liraya oyunu verdikden sonra ücretsiz oldu. Sony 👏 👏 👏
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    XanthiN (Ozan ) 29 dk.
    Mayıs’da 2K20’yi herkese 22₺’ye sattılar şimdi bedava dağıtıyorlar.
    Yanıtla +2
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    kazimerd89 (kazım kazım) 32 dk. en beğenilen
    Herkese 22 liraya oyunu verdikden sonra ücretsiz oldu. Sony 👏 👏 👏
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
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