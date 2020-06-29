PS Plus Temmuz 2020 oyunları açıklandı

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Sony’nin 2010’un Haziran ayında ilk kez kullanıma sunduğu PlayStation Plus abonelik servisi 10. Yılını kutluyor. 10. yıl şerefine bu ay PS Plus abonelerine 3 oyun hediye ediliyor.

PS Plus’ın Temmuz 2020 oyunları NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Erica olarak belirlendi. Bu oyunlar 7 Temmuz’da PS Plus aboneleri için ücretsiz olarak indirilmeye sunulacak. Aboneliğiniz devam ettiği sürece oyunları oynayabileceksiniz.

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PS Plus abonesi olmayan oyuncular 10. yıl şerefine 4 Temmuz 12:01 ile 5 Temmuz 11:59 arasında online oyunları çevrimiçi olarak oynayabilecek. Plus abonesi olan PS4 kullanıcıları ise 10. yıla özel olarak hazırlanan bir PS4 temasını ücretsiz olarak PS Store’dan indirebilecek.

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