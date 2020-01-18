PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

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PlayStation Store'da "90 TL'den ucuz oyunlar" başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. İki hafta sürecek olan yeni kampanya döneminde birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak.

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Souls serisinin son oyunu Dark Souls III şu anda 64 TL'ye satın alınabiliyor. PS4'ün popüler yarış oyunlarından Gran Turismo Sport da yine 64 TL'ye düşmüş. Ayrıca Bloodborne, Watch Dogs 2, Dishonored 2 gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

90 TL altı oyunlar kampanyası 2 Şubat'ta sona erecek. İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

Call of Cthulhu -- 57,00 TL

-- 57,00 TL Kingdom Come: Deliverance -- 57,00 TL

-- 57,00 TL Dark Souls III Deluxe Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL BEYOND: Two Souls -- 31,00 TL

-- 31,00 TL Cities: Skylines PlayStation 4 Edition -- 57,00 TL

-- 57,00 TL Middle-Earth: Shadow of Mordor GOTY Edition -- 57,00 TL

-- 57,00 TL Fallout 4 -- 49,00 TL

-- 49,00 TL The Surge -- 22,00 TL

-- 22,00 TL L.A. Noire -- 64,00 TL

-- 64,00 TL BioWare Paketi (Dragon Age Inquisition - Mass Effect Andromeda) -- 58,00 TL

-- 58,00 TL Dying Light -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Watch Dogs 2 Deluxe Edition -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü -- 22,00 TL

-- 22,00 TL Bloodborne -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Dishonored 2 -- 31,00 TL

-- 31,00 TL Battlefield 4 Premium -- 27,00 TL

-- 27,00 TL XCOM 2 -- 57,00 TL

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