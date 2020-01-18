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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da yeni bir indirim dönemi başladı. Popüler birçok oyunun fiyatı 90 TL altına inmiş durumda.
    4 gün
    13,5b
    1
    14
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation Store'da "90 TL'den ucuz oyunlar" başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. İki hafta sürecek olan yeni kampanya döneminde birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation kullanıcıları son 10 yılın en iyi oyununu seçti"

    Souls serisinin son oyunu Dark Souls III şu anda 64 TL'ye satın alınabiliyor. PS4'ün popüler yarış oyunlarından Gran Turismo Sport da yine 64 TL'ye düşmüş. Ayrıca Bloodborne, Watch Dogs 2, Dishonored 2 gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

    90 TL altı oyunlar kampanyası 2 Şubat'ta sona erecek. İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    • Call of Cthulhu -- 57,00 TL
    • Kingdom Come: Deliverance -- 57,00 TL
    • Dark Souls III Deluxe Edition -- 64,00 TL
    • BEYOND: Two Souls -- 31,00 TL
    • Cities: Skylines PlayStation 4 Edition -- 57,00 TL
    • Middle-Earth: Shadow of Mordor GOTY Edition -- 57,00 TL
    • Fallout 4 -- 49,00 TL
    • The Surge -- 22,00 TL
    • L.A. Noire -- 64,00 TL
    • BioWare Paketi (Dragon Age Inquisition - Mass Effect Andromeda) -- 58,00 TL
    • Dying Light -- 64,00 TL
    • Watch Dogs 2 Deluxe Edition -- 84,00 TL
    • Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü -- 22,00 TL
    • Bloodborne -- 49,00 TL
    • Dishonored 2 -- 31,00 TL
    • Battlefield 4 Premium -- 27,00 TL
    • XCOM 2 -- 57,00 TL


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    napolyon94 4 gün
    Bf4 premium 27 lira ile iyi aslinda. Oynamayanlar icin 100 saat dolu dolu mp deneyimi verir
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Musty3535123 4 gün en beğenilen
    bize indirimle değil beleşlerle gelin..
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    Glorfindel1907 1 gün
    BF4 çok iyi fiyatta kaçırılmaması gerekir, Serverlar fazla fazla dolu merak eden varsa hilede çok az bana denk gelmiyor en azından.
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    ehvel 1 gün
    Beleş en iyi indirimden iyidir.
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    HAJAJ80 4 gün
    Game Pass’e gelen oyunları parayla alıp mutlu oluyorlar.
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    gamer90 4 gün
    100 lira altına gelince fiyatlar artık oyun sahibi olabileceğiz diye düşünüyorum. Kahrolası fakirlik :D
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    aykut291 4 gün
    Citiys Skylens dikkatimi çekti almayı istiyodum uzun zamandır bu fiyatı kaçırmam heralde.
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    Dürüstİnsan 4 gün
    Oyunların çıkış fiyatları yüksek olsa da indirimler gayet iyi. 100 TL altına oyun almak güzel.
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    baykus_reyis 4 gün napolyon94
    Multiplayer 100saat sürecek haritalar mı var hocam yoksa 100 saate sıkılırsınız mı demek istediniz?
    1 Yanıt Yanıtla
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    napolyon94 4 gün baykus_reyis
    Ben 102 saat oynayip sıkılmistim, daha da oynadim :) ondan oyle dedim.
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    Musty3535123 4 gün en beğenilen
    bize indirimle değil beleşlerle gelin..
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    napolyon94 4 gün
    Bf4 premium 27 lira ile iyi aslinda. Oynamayanlar icin 100 saat dolu dolu mp deneyimi verir
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    Portraitclub 4 gün napolyon94
    Fazlasını bile verir sunular hala dolu. 2015 yalından beri 900 saat oynamışım.
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    Arrastra 2 gün napolyon94
    geçen sene bir nostalji hevesiyle satın almıştım 2-3 server vardı neredeyse ölü gibiydi; kim bilir şimdi ne halde o yüzden almanızı tavsiye etmem.
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    11 yorum yazıldı.

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