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    Sony’den üzen haber! PS VR2, PS VR oyunlarını çalıştıramayacak

    Gelecek sene içerisinde satışa çıkması beklenen yeni nesil sanal gerçeklik sistemi PS VR2 hakkında üzücü bir bilgi paylaşıldı. Konsol, önceki nesil oyunlarını desteklemeyecek.
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    Playstation VR2
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    Playstation 4’ün sevilen donanım eklentisi PS VR, konsol tarafında sanal gerçeklik deneyimini ciddi anlamda geliştirmişti. Sistem için birçok marka ile anlaşarak özel oyunlar ve deneyimler sunan Sony, geçtiğimiz aylarda Playstation 5’in sanal gerçeklik sistemi PS VR2’yi tanıtmıştı. Merakla beklenen yeni sistemden üzücü bir bilgi geldi.

    Eski oyunlarınızı oynayamayacaksınız

    Zamanında, geriye dönük uyumluluk konusunda kullanıcıları kızdıran Sony, bir kez daha bu doğrultuda bir adım atıyor. Playstation’ın Platform Deneyimi’nde Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nashino, Playstation Podcast’in son bölümünde PS VR2’nin PS VR oyunlarını çalıştırmayacağını belirtti. Nashino, PS VR oyunlarının PS VR2 üzerine çalışmayacağını çünkü PS VR2’nin tamamen yeni nesil odaklı deneyimler için tasarlandığını belirtti. PS VR2’nin çok daha gelişmiş özellikleri, dokunsal geri bildirimli ve uyarlanabilir tetikli yeni kontrolcüleri, göz takip sistemi, 3D ses ve 4K HDR görüntüye sahip olduğunu bu yüzden PS VR2 oyunları geliştirmenin PS VR oyunları geliştirmekten çok farklı olduğunu da belirtti.

    Playstation VR
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    Böylece Sony, geriye dönük uyumluluk konusunda bir kez daha müşterilerinin canını sıkmış oldu. No Man’s Sky gibi bazı oyunlar PS VR2 üzerinde de çalışacak ancak geliştiricilerin, eski VR oyunlarını yeni sistem için port etmesi gerekiyor. PS VR2, geriye dönük uyumluluk desteği olmaması ile oyun kütüphanesine ciddi anlamda zarar verecek ancak en azından orijinal PS VR, Playstation 5 sistemi üzerinde kullanılabilmeye devam edecek.

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