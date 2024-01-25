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    Anlık Bildirim

    PS4'e özel korku oyunu Until Dawn, PC ve PS5'e geliyor

    PS4'e özel çıkış yapan popüler korku oyunu Until Dawn, PC ve PS5 platformuna geliyor. Grafik ve performans yönünden iyileştirmeler sunacak yeni sürüm, birkaç hafta içinde resmî olarak duyurulacak.
    ps4 özel oyunu until dawn ps5 ve pc geliyor Tam Boyutta Gör
    Supermassive’in 2015 yılında PlayStation 4 konsoluna özel çıkan korku oyunu Until Dawn, PC ve PS5’e geliyor. Resmî açıklamanın 15 gün içinde gelmesi bekleniyor.

    Oyunun yeni sürümünün en az bir yıldır geliştirilme aşamasında olduğu iddia ediliyor ancak çok fazla detay paylaşılmadı. Until Dawn’ın yepyeni bir versiyonu olacağı söyleniyor. Ancak yalnızca grafiksel olarak yenilenmiş bir oyun mu yoksa tamamen yeni bir oyun mu göreceğiz henüz belli değil. Ayrıca PlayStation 5 ve PC’ye aynı anda çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor.

    Çok popüler bir yapım ancak bilmeyenler için, Until Dawn, oyuncuların zorlu hava koşullarında ve gece hayatta kalmak zorunda olan bir grup arkadaşı kontrol ettiği bir korku oyunu. Supermassive'in The Dark Pictures Anthology gibi sonraki projelerine çok benzeyen Until Dawn’da hikayenin ilerleyişi ve karakterlerin kaderi (yaşaması ya da ölmesi) oyuncunun seçimlerine bağlı olarak değişiyor.

    Bu arada oyunun filmi de geliyor. Oyunun film uyarlaması, Light Out (Işıklar Sönünce), Shazam! ve Annabelle: Creation (Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu) filmlerinin yönetmeni David F. Sandberg imzalı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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