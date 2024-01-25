PS4'e özel korku oyunu Until Dawn, PC ve PS5'e geliyor

Oyunun yeni sürümünün en az bir yıldır geliştirilme aşamasında olduğu iddia ediliyor ancak çok fazla detay paylaşılmadı. Until Dawn’ın yepyeni bir versiyonu olacağı söyleniyor. Ancak yalnızca grafiksel olarak yenilenmiş bir oyun mu yoksa tamamen yeni bir oyun mu göreceğiz henüz belli değil. Ayrıca PlayStation 5 ve PC’ye aynı anda çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor.
Çok popüler bir yapım ancak bilmeyenler için, Until Dawn, oyuncuların zorlu hava koşullarında ve gece hayatta kalmak zorunda olan bir grup arkadaşı kontrol ettiği bir korku oyunu. Supermassive'in The Dark Pictures Anthology gibi sonraki projelerine çok benzeyen Until Dawn’da hikayenin ilerleyişi ve karakterlerin kaderi (yaşaması ya da ölmesi) oyuncunun seçimlerine bağlı olarak değişiyor.
Bu arada oyunun filmi de geliyor. Oyunun film uyarlaması, Light Out (Işıklar Sönünce), Shazam! ve Annabelle: Creation (Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu) filmlerinin yönetmeni David F. Sandberg imzalı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.