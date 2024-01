PS4'e özel korku oyunu Until Dawn, PC ve PS5'e geliyor

Tam Boyutta Gör Supermassive’in 2015 yılında PlayStation 4 konsoluna özel çıkan korku oyunu Until Dawn, PC ve PS5’e geliyor. Resmî açıklamanın 15 gün içinde gelmesi bekleniyor.

Oyunun yeni sürümünün en az bir yıldır geliştirilme aşamasında olduğu iddia ediliyor ancak çok fazla detay paylaşılmadı. Until Dawn’ın yepyeni bir versiyonu olacağı söyleniyor. Ancak yalnızca grafiksel olarak yenilenmiş bir oyun mu yoksa tamamen yeni bir oyun mu göreceğiz henüz belli değil. Ayrıca PlayStation 5 ve PC’ye aynı anda çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor.

Çok popüler bir yapım ancak bilmeyenler için, Until Dawn, oyuncuların zorlu hava koşullarında ve gece hayatta kalmak zorunda olan bir grup arkadaşı kontrol ettiği bir korku oyunu. Supermassive'in The Dark Pictures Anthology gibi sonraki projelerine çok benzeyen Until Dawn’da hikayenin ilerleyişi ve karakterlerin kaderi (yaşaması ya da ölmesi) oyuncunun seçimlerine bağlı olarak değişiyor.

Until Dawn filmi için hazırlıklara başlandı 1 hf. önce eklendi

Bu arada oyunun filmi de geliyor. Oyunun film uyarlaması, Light Out (Işıklar Sönünce), Shazam! ve Annabelle: Creation (Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu) filmlerinin yönetmeni David F. Sandberg imzalı olacak.

