PS5 bir de dijital versiyona sahip olacak

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Sony’nin PS5 çıkış oyunları ve ana tasarımı paylaştığı özel lansmanda sürpriz bir detay da vardı. PS5 konsolunun diskli versiyonu yanında dijital olarak oyunları indirdiğiniz bir versiyonu daha olacak.

PS5 All Digital neler sunacak?

Tamamen internete dayalı oyun konsolu fikri ilk olarak Xbox One S ile hayata geçirilmişti. Sony ise o dönemde buna bir cevap vermeyi tercih etmemişti ancak PS5 ile birlikte stratejinin değiştiğini görüyoruz.

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Tamamen dijital konsol stratejisi aslında biraz daha maliyet odaklı bir düşüncenin ürünü. Oyunu fiziksel disklere bağlı olmadan tamamen internet üzerinden indirmek isteyen önemli bir çoğunluk var. Biraz daha düşük bir fiyatla dijital konsol sunmak bu kitleye hitap etmek anlamına geliyor.

Sony PS5 All Digital konsolu da bu stratejiyi yansıtıyor. Orijinal PS5 konsolundan bir miktar daha düşük fiyata PS5 All Digital meraklılarını bekliyor olacak. Project xCloud düşünüldüğünde disksiz versiyon önemli bir alternatif olabilir.

İyi bir internet bağlantısı ve 825GB SSD ile oyunları hızlı bir şekilde açabileceğinizi söylemek gerek. PS5 kutusu içerisinde PULSE 3D kablosuz kulaklık, HD kamera, mikrofon entegre uzaktan kumanda ve Dual Sense için iki yuvalı şarj istasyonu yer alıyor.

https://www.androidcentral.com/sony-announces-all-digital-edition-ps5

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