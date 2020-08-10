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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 çapraz platform oyunlarında performans sıkıntısı yaşıyor iddiası

    Bazı oyun geliştiricilere dayandırılan iddialara göre bazı çapraz platform oyunlarında PS5 konsolunun performansı Xbox Seris X’e göre bir miktar geri kalıyor.
    1 hf.
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    Oyun Ko...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 çapraz platform oyunlarında performans sıkıntısı yaşıyor iddiası
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    Yeni nesil konsolların çıkışına birkaç aylık bir süre kalmışken gerek geliştirici cephesinden gerekse de üretici cephesinden pek çok sızıntı gündemde yer edinmeye başladı. Sony ve Microsoft’un son durumu hakkında biraz bilgi sahibi olabildiğimiz sızıntıların sonuncusu biraz kafa karıştırıyor.

    PS5 cephesi rahat değil

    Yeni nesil konsollar bilindiği üzere AMD’nin 7nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleri ve büyük Navi grafik biriminden oluşan yarı özel yongalar ile gelecek. Performans konusunda kıyaslamalar yapılsa da popülaritenin konsola özel oyunlara dayalı olduğu da bir gerçek.

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    Bununla birlikte bazı konularda karşılaştırma imkanı olacak gibi görünüyor. Özellikle de çapraz platform oyunlarında. Bazı oyun sızıntıları ile popüler olan Dusk Golem; Resident Evil Village geliştiricilerine dayandırdığı iddiasında Sony’nin sıkıntıları olduğunu belirtiyor.

    İddialara göre REV oyunu PS5 tarafında Full HD 60fps sınırını geçemiyor ancak Xbox Series X tarafında bu oran daha yüksek çıkıyor. Farklı geliştiricilerden de benzer problemlerin yaşandığı duyumlarının alındığı iddia ediliyor.

    PS5 çapraz platform oyunlarında performans sıkıntısı yaşıyor iddiası
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    AMD ile sıkı bir şekilde çalışan Sony ve Microsoft’un yeni konsolları arasında neden böyle bir fark oluştuğunu şimdilik açıklamak pek mümkün değil. Yine de kaynak optimizasyon sorunları olabileceğini ve bunun da çıkış öncesinde giderilebileceğini vurguluyor.

    Diğer bir konu ise PS5 konsolunun maliyeti. Microsoft’un Xbox Series X konsolunun fiyatını düşük tutarak Game Pass gibi aboneliklerden bunu telafi edebileceği düşünülüyor. Böylece PS5 karşısında bir miktar daha avantajlı hale gelebilecek.

    Henüz duyum aşamasında olduğu için iddiaların gerçekliğine dair bir şey söylemek mümkün değil. Sony ve Microsoft yakın dönemde fiyat konusunda açıklamalar yapacak. Performans tarafını ise konsollar satışa çıktığında görebileceğiz.



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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Gamepass'i her haberinizde görmek beni bir okuyucu olarak memnun ediyor. Çünkü çok ucuza onlarca oyun oynatan bu sistemi ne kadar fazla insan duyarsa o kadar iyi olacağını ve kullanıcı sayısındaki artıştan dolayı üçüncü parti oyunların daha fazla gelmesine neden olacağını düşünüyorum.
    Gamepass'i her haberinizde görmek beni bir okuyucu olarak memnun ediyor. Çünkü çok ucuza onlarca oyun oynatan bu sistemi ne kadar fazla insan duyarsa o kadar iy...
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    Yanıtla +16
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    Rachsuchtig 1 hf. (düzenlendi)
    Ya su gamepass her habere sıkıştıracak mısınız? Bu haberin hiçbir alakası yok ama yine de habere eklenmiş.
    Ayrıca keşke haberin kaynak linkini de biraksaydiniz
    Ya su gamepass her habere sıkıştıracak mısınız? Bu haberin hiçbir alakası yok ama yine de habere eklenmiş. Ayrıca keşke haberin kaynak linkini de biraksaydi...
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    Yanıtla +9
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    ebavamqko 1 hf.
    daha önce yazmıştım yine yazayım

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    normal boostta bile 8.7 tflopa anca çıkıyor. sonra neden "fercırey6 4k rtx yoh yazıyyeah ubizoft! veten heaini ubizoft" diye dolanırlar ortada.
    daha önce yazmıştım yine yazayım ...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    L Koltuk (Hilmi Tuncer) 1 hf.
    Resident Evil Village ps4'e çıkacak mı yoksa sadece yeni nesile mi çıkacak?
    1 Yanıt Yanıtla
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    tdsi (Mehmet Açıkgöz) 1 hf.
    60 FPS kavuştu sonunda ozaman konsolcu arkadaşlar.Artık standart olsun adamlar 4k 30 fps bile razı artık.Forumda 4k 120 fps alacağız diye gezinen hunili dostlarımız nedemek istediğimizi anlamışlardır umarım.
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    OnLiNe MaNaGeR 1 hf. (düzenlendi)
    Xbox almamak için neden kalmadı. daha hızlı konsol, daha ucuz oyunlar, daha güzel tasarım...
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    ebavamqko 1 hf.
    daha önce yazmıştım yine yazayım

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    normal boostta bile 8.7 tflopa anca çıkıyor. sonra neden "fercırey6 4k rtx yoh yazıyyeah ubizoft! veten heaini ubizoft" diye dolanırlar ortada.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    tdsi (Mehmet Açıkgöz) 1 hf. ebavamqko
    Hayır 4K 120 fps alacak arkadaşlar burada arkadaşlara kardeşim çok zor büyük ihtimal olmaz dediğimizde donanımdan anlamayan hunili fanboyların saldırısına maruz kaldık umarım anlamalarına yetmiştir.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ebavamqko
    Birisi 36 işlem ünitesine sahip diğeri 52 işlem ünitesine sahip. Hız asirtmayla falan kapanmaz bu fark.



    Nasıl ki ps4 1080p iken xbox 900p hatta 720p çalıştırdıysa şimdi roller değişmiş olacak
    1 Yanıt Yanıtla
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Gamepass'i her haberinizde görmek beni bir okuyucu olarak memnun ediyor. Çünkü çok ucuza onlarca oyun oynatan bu sistemi ne kadar fazla insan duyarsa o kadar iyi olacağını ve kullanıcı sayısındaki artıştan dolayı üçüncü parti oyunların daha fazla gelmesine neden olacağını düşünüyorum.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 1 hf. (düzenlendi)
    Ya su gamepass her habere sıkıştıracak mısınız? Bu haberin hiçbir alakası yok ama yine de habere eklenmiş.
    Ayrıca keşke haberin kaynak linkini de biraksaydiniz
    Yanıtla +9
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    Gkn89 (Gokhan ARSLAN) 1 hf.
    Görünen köy kılavuz istemez zaten de, öyle de abartacak kadar bir durum olduğunu düşünmüyorum.
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf.
    Yeni nesil konsolların şuan bir acelesi yok çıktıktan 2 sene sonra satın almak daha mantıklı olur
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