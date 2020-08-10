PS5 çapraz platform oyunlarında performans sıkıntısı yaşıyor iddiası

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Yeni nesil konsolların çıkışına birkaç aylık bir süre kalmışken gerek geliştirici cephesinden gerekse de üretici cephesinden pek çok sızıntı gündemde yer edinmeye başladı. Sony ve Microsoft’un son durumu hakkında biraz bilgi sahibi olabildiğimiz sızıntıların sonuncusu biraz kafa karıştırıyor.

PS5 cephesi rahat değil

Yeni nesil konsollar bilindiği üzere AMD’nin 7nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleri ve büyük Navi grafik biriminden oluşan yarı özel yongalar ile gelecek. Performans konusunda kıyaslamalar yapılsa da popülaritenin konsola özel oyunlara dayalı olduğu da bir gerçek.

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Bununla birlikte bazı konularda karşılaştırma imkanı olacak gibi görünüyor. Özellikle de çapraz platform oyunlarında. Bazı oyun sızıntıları ile popüler olan Dusk Golem; Resident Evil Village geliştiricilerine dayandırdığı iddiasında Sony’nin sıkıntıları olduğunu belirtiyor.

İddialara göre REV oyunu PS5 tarafında Full HD 60fps sınırını geçemiyor ancak Xbox Series X tarafında bu oran daha yüksek çıkıyor. Farklı geliştiricilerden de benzer problemlerin yaşandığı duyumlarının alındığı iddia ediliyor.

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AMD ile sıkı bir şekilde çalışan Sony ve Microsoft’un yeni konsolları arasında neden böyle bir fark oluştuğunu şimdilik açıklamak pek mümkün değil. Yine de kaynak optimizasyon sorunları olabileceğini ve bunun da çıkış öncesinde giderilebileceğini vurguluyor.

Diğer bir konu ise PS5 konsolunun maliyeti. Microsoft’un Xbox Series X konsolunun fiyatını düşük tutarak Game Pass gibi aboneliklerden bunu telafi edebileceği düşünülüyor. Böylece PS5 karşısında bir miktar daha avantajlı hale gelebilecek.

Henüz duyum aşamasında olduğu için iddiaların gerçekliğine dair bir şey söylemek mümkün değil. Sony ve Microsoft yakın dönemde fiyat konusunda açıklamalar yapacak. Performans tarafını ise konsollar satışa çıktığında görebileceğiz.

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