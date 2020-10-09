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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 geriye uyumluluğu detaylandı: Sadece 10 oyun oynanamıyor

    PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliği ilk kez detaylandı. Sony, 4000'den fazla PS4 oyunun neredeyse tamamının PS5'te oynanabilir olacağını açıkladı.
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5 geriye uyumluluğu detaylandı: Sadece 10 oyun oynanamıyor
    Tam Boyutta Gör

    Sony, PlayStation 5'in en çok merak edilen özelliklerinden olan geriye uyumluluğu bugün detaylandırdı. Yapılan resmi açıklamalara göre 4000'den fazla PS4 oyunun çok büyük çoğunluğu PS5'te oynanabilir olacak. Sony sadece 10 oyunun geriye uyumluluk kapsamına girmediğini söyledi.

    PS5'te desteklenmeyen sadece 10 PS4 oyunu var:

    • DWVR
    • Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One
    • TT Isle of Man - Ride on the Edge 2
    • Just Deal With It!
    • Shadow Complex Remastered
    • Robinson: The Journey
    • We Sing
    • Hitman Go: Definitive Edition
    • Shadwen
    • Joe's Diner

    Listede pek önemli bir oyun yer almıyor. Geriye uyumluluğun neredeyse tüm PS4 oyunlarını kapsıyor olması Sony için yeni nesilde güzel bir koz olmuş. Sony ayrıca bazı PS4 oyunlarının 'Game Boost' isimli özellik sayesinde PS5 üzerinde daha yüksek ve akıcı kare hızıyla çalışacağını söyledi. 

    PS4 için satın aldığınız diskli veya dijital tüm oyunları rahatlıkla PS5'te oynayabileceksiniz. Diskli oyunlar yalnızca diskli PS5'te oynanabilir olacak; yani dijital PS5 satın alırsanız diskli PS4 oyunlarınızı oynamanın bir yolu yok. Sony ayrıca PS4 konsolunuzdaki oyunlarınızı Wi-Fi üzerinden PS5'e aktarabileceğinizi söyledi. 

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    Ayrıca Bkz. "PS5'in masadaki 'devasa boyutlarını' gösteren temsili görseller"

    PlayStation 5'te geriye uyumluluk oyunları için DualShock 4 veya DualSense kontrolcüleri kullanılabilecek. Ancak PS5'e özel yeni nesil oyunlarda DualShock 4 kontrolcüsü desteklenmiyor. 

    Sony ayrıca,"PS4 oyunlarının çoğu PS5 konsolunda oynanabilir olsa da PS4 konsolundaki bazı fonksiyonellikler PS5'te kullanılamayabilir. Buna ek olarak, bazı PS4 oyunları PS5 konsolunda beklenmedik hatalar verebilir. PS5 için satın aldığınız PS4 oyunlarına ek içerik satın almak istiyorsanız, bunu yapmadan önce lütfen oyunu deneyin ve oyun deneyimden memnun olup olmadığınızı görün." ifadelerini kullandı.

    PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da satışa sunulacak. Fiyat belli değil ancak vergiler ve kur sebebiyle 8-9 bin civarında olmasını tahmin ediyoruz.



    https://support.playstation.com/s/article/backward-compatibility?language=en_US Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cm-rc1000 (Bayram Usta) 1 hf. en beğenilen Davul Kafa
    Xbox düşünmez çünkü Xbox bu olayı aşali çok oluyor Xbox eski oyunları zaten destekliyor 😂😂😂
    1 Yanıt Yanıtla +38
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    mu5tafa (mustafa kök) 1 hf.
    Oyun camiası Microsoft a teşekkür etmeli. Onlar olmasa playstation ın geriye uyumluluk umurunda bile olmazdı.
    Yanıtla +27
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    fabahcivan (Fatih ) 1 hf.
    Açık söyleyeyim, beklemiyordum. Güzel haber.
    Yanıtla +18
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    wtersad (ersad ) 1 hf.
    190 tane ps4 oyunum var bu haber benim için süper oldu ps5 siparişini verdim 15 kasımı bekliyorum. Zaten uzun süre ps5 te oyun kıtlığı olur o arada bilemediğim ps4 oyunlarını bitiririm
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    DH Misafiri 1 hf.
    Millet diyor ki ps 1 2 ve 3 oyunlarini çalıştırmıyor diye ağlıyorlar, oglum ben ps5 i o oyunları oynamak icinmi aldım çok istesem eski playstation alırdım, zaten ps4 de 4k tane oyun var onları oynayın
    Yanıtla +2
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    Aptalivan 1 hf.
    Güzel haber
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    İyi bir hamle gibi gözükse de bence hala gereksiz. PS4 oyunlarını niye PS5 de oynayayım arkadaş o kadar para vermişken?
    1 Yanıt Yanıtla
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    matador_mirkhan 1 hf. ilkerinanç
    Niye gereksiz olsun. Ps5 tonla oyunla çıkış yapmayacak. Mevcut oyunlar halen oynanabilir hem Özellik cihazla gelsin de isteyen kullansın istemeyen kullanmasın. Misal bende pes 21 var ps5 versiyonu gelmicek. Cihazı alırsam ps4 oyununu oynucam ps5’te
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. (düzenlendi)
    Xbox yapınca: Gereksiz
    Playstation yapınca: Devrim
    Yanıtla +11
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    FlightClub (Duran Uysal) 1 hf.
    Sırf ps4 alıp exc. oyunları oynamak istiyordum, geriye uyumluluk olacağını biliyordum ama bu kadar geniş kapsamlı olacağını bilmiyordum.
    Güzel haber ama ps5 alacak para yok
    Yanıtla +1
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 1 hf.
    PlayStation 1,2,3 oyunları oynanmıyorsa neye yarar.
    Yanıtla +2
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    speederly 1 hf.
    Bu oyunlarin ps4 de oldugunu yeni ogrendim :)
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    kuklacini (bugra aslan) 1 hf.
    ''Sony için yeni nesilde güzel bir koz olmuş'' kime karşı olmuş üç ay önceki Sony e karşı mı ? Rekabetin faydaları sıradan insanlara yarıyor.
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    mu5tafa (mustafa kök) 1 hf.
    Oyun camiası Microsoft a teşekkür etmeli. Onlar olmasa playstation ın geriye uyumluluk umurunda bile olmazdı.
    Yanıtla +27
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