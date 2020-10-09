PS5 geriye uyumluluğu detaylandı: Sadece 10 oyun oynanamıyor

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Sony, PlayStation 5'in en çok merak edilen özelliklerinden olan geriye uyumluluğu bugün detaylandırdı. Yapılan resmi açıklamalara göre 4000'den fazla PS4 oyunun çok büyük çoğunluğu PS5'te oynanabilir olacak. Sony sadece 10 oyunun geriye uyumluluk kapsamına girmediğini söyledi.



PS5'te desteklenmeyen sadece 10 PS4 oyunu var:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Listede pek önemli bir oyun yer almıyor. Geriye uyumluluğun neredeyse tüm PS4 oyunlarını kapsıyor olması Sony için yeni nesilde güzel bir koz olmuş. Sony ayrıca bazı PS4 oyunlarının 'Game Boost' isimli özellik sayesinde PS5 üzerinde daha yüksek ve akıcı kare hızıyla çalışacağını söyledi.

PS4 için satın aldığınız diskli veya dijital tüm oyunları rahatlıkla PS5'te oynayabileceksiniz. Diskli oyunlar yalnızca diskli PS5'te oynanabilir olacak; yani dijital PS5 satın alırsanız diskli PS4 oyunlarınızı oynamanın bir yolu yok. Sony ayrıca PS4 konsolunuzdaki oyunlarınızı Wi-Fi üzerinden PS5'e aktarabileceğinizi söyledi.

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PlayStation 5'te geriye uyumluluk oyunları için DualShock 4 veya DualSense kontrolcüleri kullanılabilecek. Ancak PS5'e özel yeni nesil oyunlarda DualShock 4 kontrolcüsü desteklenmiyor.

Sony ayrıca,"PS4 oyunlarının çoğu PS5 konsolunda oynanabilir olsa da PS4 konsolundaki bazı fonksiyonellikler PS5'te kullanılamayabilir. Buna ek olarak, bazı PS4 oyunları PS5 konsolunda beklenmedik hatalar verebilir. PS5 için satın aldığınız PS4 oyunlarına ek içerik satın almak istiyorsanız, bunu yapmadan önce lütfen oyunu deneyin ve oyun deneyimden memnun olup olmadığınızı görün." ifadelerini kullandı.

PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da satışa sunulacak. Fiyat belli değil ancak vergiler ve kur sebebiyle 8-9 bin civarında olmasını tahmin ediyoruz.

https://support.playstation.com/s/article/backward-compatibility?language=en_US

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