PS5 için ilk satış hedefi 7.5 milyondan fazla

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Merakla beklenen yeni nesil konsolların tanıtımı gerçekleşti ve Kasım ayında resmi olarak dünyanın dört bir tarafında satışa sunulacak. Her üretici önemli bir beklenti içerisinde ve kısa sürede stokların tükeneceği tahmin ediliyor.

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PS5 büyük beklentilerle geliyor

PlayStation patronu Jim Ryan verdiği bir demeçte; Kasım 2020-Nisan 2021 arasında kalan dönemde 7.5 milyondan fazla PS5 konsolu satmayı beklediklerini dile getirdi. Yani yaklaşık aylık olarak ortalama 1.5 milyon üzeri bir beklenti söz konusu.

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PS4 konsolu Kasım 2013-Nisan 2014 arasında kalan 5 aylık dönemde 7.5 milyon adet satmıştı. Sony mevcut konsolun satış rakamını geçeceklerini ifade ediyor. 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek mali yılda bu satış rakamlarının önemli bir katkısı olacak.

PS5 konsolu için Sony önemli pazarlama hamleleri planlıyor. PS4 çıkışında Avrupa pazarı Kasım ayı sonunda Japonya pazarı ise Şubat 2014 tarihinde ancak sıraya girebilmişti. Bu bakımdan PS5 daha avantajlı durumda. Elbette pandemi sürecinin üretime olan etkisi nasıl olacak bilinmiyor. PS5 konsolu 499 Avro fiyat etiketine sahipken dijital versiyon ise 399 Avro.

https://wccftech.com/playstation-ps5-sales-surpass-7-5-million-ps4/

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