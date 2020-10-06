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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 için ilk satış hedefi 7.5 milyondan fazla

    Sony’nin PS5 konsolu için ilk 5 aylık satış beklentisi; PS4 konsolunun ilk 5 aylık 7.5 milyonluk rakamından fazla. Sony özellikle dijital sürüm ile bütçesini düşünenleri etkilemeyi bekliyor.
    2 hf.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oy Ver

    PS5 için ilk satış hedefi 7.5 milyondan fazla
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    Merakla beklenen yeni nesil konsolların tanıtımı gerçekleşti ve Kasım ayında resmi olarak dünyanın dört bir tarafında satışa sunulacak. Her üretici önemli bir beklenti içerisinde ve kısa sürede stokların tükeneceği tahmin ediliyor.

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    PS5 büyük beklentilerle geliyor

    PlayStation patronu Jim Ryan verdiği bir demeçte; Kasım 2020-Nisan 2021 arasında kalan dönemde 7.5 milyondan fazla PS5 konsolu satmayı beklediklerini dile getirdi. Yani yaklaşık aylık olarak ortalama 1.5 milyon üzeri bir beklenti söz konusu.

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    PS4 konsolu Kasım 2013-Nisan 2014 arasında kalan 5 aylık dönemde 7.5 milyon adet satmıştı. Sony mevcut konsolun satış rakamını geçeceklerini ifade ediyor. 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek mali yılda bu satış rakamlarının önemli bir katkısı olacak.

    PS5 konsolu için Sony önemli pazarlama hamleleri planlıyor. PS4 çıkışında Avrupa pazarı Kasım ayı sonunda Japonya pazarı ise Şubat 2014 tarihinde ancak sıraya girebilmişti. Bu bakımdan PS5 daha avantajlı durumda. Elbette pandemi sürecinin üretime olan etkisi nasıl olacak bilinmiyor. PS5 konsolu 499 Avro fiyat etiketine sahipken dijital versiyon ise 399 Avro.



    https://wccftech.com/playstation-ps5-sales-surpass-7-5-million-ps4/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emre1393 (Emre K......) 2 hf. en beğenilen
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    2 Yanıt Yanıtla +28
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 hf.
    ps5 artık gelsin de, ps3 ü satıp, ikinci el ps4 alalım.
    Yanıtla +6
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 hf.
    Allah askina ps5 ile last of us guzellemesi yapmayin. Son oyun yeterince berbatti zaten. Ayrica oynayan oynadi bitti. Ben 3. Oyunun gelecegini sanmiyorum. Gelse bile 2 den sonra ayni hype etkisi yaratacagini sanmiyorum.
    Allah askina ps5 ile last of us guzellemesi yapmayin. Son oyun yeterince berbatti zaten. Ayrica oynayan oynadi bitti. Ben 3. Oyunun gelecegini sanmiyorum. Gelse...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    KAKÁ (Burak ) 1 hf.
    Nerde ulan bu konsollar o zaman 😡
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 1 hf.
    500$ lık bir ürünü herkes rahatlıkla alabilir
    Yanıtla +1
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    Berringer (Ahmet ) 2 hf.
    Sony Ps5'in üretiminde sorun yaşadığı zaten aşikar, stoklarda ön siparişi sunabileceklere kadar konsol yok zira özür dilemelerinden belliydi o yüzden ilk 5 aylık dilimde 4 yada 4.5 milyon satarsa öpsün başına koysun
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 hf.
    Allah askina ps5 ile last of us guzellemesi yapmayin. Son oyun yeterince berbatti zaten. Ayrica oynayan oynadi bitti. Ben 3. Oyunun gelecegini sanmiyorum. Gelse bile 2 den sonra ayni hype etkisi yaratacagini sanmiyorum.
    Yanıtla +5
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    DH Misafiri 2 hf.
    PS5 yine rakiplerini atomlarına ayıracaktır. Xbox The Last of Us 2, Demon's Souls, Spider-Man'i geçemeden GOW5 ve Horizon 2 FW çoktan çıkmış olacak. Series S darboğaz yaşatacaktır
    Yanıtla +2
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    ultrAslan-BH (salih balık) 2 hf.
    Stok olmayan cihazı nasıl satacaklar sen stogu bol tut ön siparişte millet yüklensin
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 hf.
    ps5 artık gelsin de, ps3 ü satıp, ikinci el ps4 alalım.
    Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    Eh hadi çıksın artıkta, rtx kartların hakkını verebilecek oyunlarda çıkar belki.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 2 hf.
    Buradan bi beklentisi yoktur heralde 10 bin kaç kişi konsola verebilecek,oyunlar desen şimdi daha 700 dolar böyle devam ederse fiyatlar daha da zamlanacak,dolar kalsa yeni vergiler,vergilere vergi,vergilere zam gelebilir.Konsol oyunculuğu bitmiştir, Tunca bile yakında biz bile aç kalabiliriz dediyse amatör oyuncular ne etsin,Enis'te kuruyemişçi filan açarız artık diyodu ey gidi bilmiyo ki kuruyemişler de aldı gitti fakir çekirdeği bile alamıyok artık,en çokta antep fıstığını özlüyorum ey gidi günler.
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    yorumculuklar 2 hf.
    Slim i beklenir bunun.
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    3126 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, PlayStation 5 ve
    2 etiket daha ps5 Ev Elektroniği
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