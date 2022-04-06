Ubisoft, yeni bir Battle Royale üzerinde çalışıyor

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Ubisoft, geçtiğimiz senelerde Hyper Scape ile battle royale türüne adım atmıştı. Oldukça hızlı bir oynanış sunan Hyper Scape başta beğenilse de kısa süre sonra oynanmamaya başladı. Uzun süre yalnız kalan oyuncuların ardından Ubisoft, nisan sonunda serverları kapatacağını duyurdu. Ancak görünüşe göre Ubisoft, battle royale türünden vazgeçmiş değil.

Üçüncü şahıs nişancı battle royale yolda

Oyun dünyasında yakın kaynakları ile bilinen Tom Henderson, farklı kaynaklardan Ubisoft’un yeni bir proje üzerinde çalıştığını duyduğunu belirtti. “Pathfinder” olarak geçen projenin görsel stilinin Hyper Scape’e oldukça benzediğini ancak biraz da çizgi filmsel olduğu belirtiliyor. Oyunun üçüncü şahıs nişancı ve battle royale türünden olduğu da gelen bilgiler arasında.

Ancak gelen bilgilere göre Pathfinder, oldukça farklı bir battle royale deneyimi sunacak. Oyunda, dört oyuncudan oluşan ekip haritaya düşecek ve AI tarafından kontrol edilen ana düşmanı bulmak için doğru yolu arayacaklar. Oyuncular iki duvar arasında kalan bir alanda olacak ve duvardaki kapıları bulup bir sonraki kademeye geçmeleri gerecek. Ancak her turda farklı bir kapı erişebilir olacak ve oyunun seyrini değiştirecek. Haritanın her yerinde AI tarafından kontrol edilen düşmanlar olacak ve bu düşmanları eleyerek seviye atlayabileceksiniz. Haritanın ortalarına doğru ilerledikçe düşmanların zorluk seviyesi de artacak. Oyunda birden fazla takım ve AI düşmanları olacağı için PvPvE olarak nitelendiriliyor.

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Apex Legends tarzı karakterler olabilir

Oyundaki karakterler farklı klasmanlardan olacak ve “kahraman” olarak nitelendirilecekler. Her karakterin kendine özel yetenekleri ve görünüşü olacak ancak oyun daha geliştirme aşamasının başlarında olduğu için bu kahramanlar hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Ayrıca oyunda Call of Duty WW2 ve Destiny’de olduğu gibi insanların zaman geçirip eğlenebileceği bir merkez bulunacak. Bu merkezde silahları deneyebilecek, alışveriş yapabilecek ve araçlarla yarış yapabileceksiniz.

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Battle royale oyunları her ne kadar eskisi kadar ilgi çeken bir tür olmasa da hala oyun dünyasındaki en popüler türlerden biri. Ubisoft’un da böyle eşsiz bir deneyim ile bu türde yeniden şansını denemesi oldukça iyi olacaktır. Oyunun ücretsiz olması durumunda potansiyeli var gibi duyuluyor.

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Ubisoft'tan yeni bir battle royale oyunu geliyor