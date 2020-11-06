PS5 kontrolcüsü DualSense'in şarjı ne kadar gidiyor? İşte rakamlar

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 önümüzdeki hafta çeşitli ülkelerde piyasaya sürülecek. Heyecanlı bekleyiş devam ederken bugün yabancı basında konsolla ilgili detaylı incelemeler yayınlandı. Merak edilen detaylardan olan DualSense'in kullanım süresi de incelemelerde ortaya çıktı.

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PlayStation 5'in yeni nesil kontrolcüsü DualSense bildiğiniz gibi birçok yeni teknolojiyle geliyor. DualSense'in özellikle de "dokunsal geribildirim" ve "dinamik uyarlanabilir tetikler" isimli özellikleri, kolu kullanma fırsatı bulan yayıncıları müthiş etkilemişti. Bugün yayınlanan incelemelerde ise bu yeni özelliklerin bir dezavantajı ortaya çıktı. Yayınlanan bilgilere göre yeni özellikleri çok kullanan oyunlarda DualSense'in şarj süresi epey bir azalıyor. Ancak yine de rakamlara baktığımızda DualSense'in genel anlamıyla DualShock 4'ten az da olsa daha iyi bir batarya süresi sunduğunu görüyoruz.

The Verge : 6-7 saat

: 6-7 saat IGN : 10-13 saat

: 10-13 saat PushSquare : 6-7 saat

: 6-7 saat ArsTechnica: Spider-Man: Miles Morales'te 10 saat, Astroboy'da ise çok daha az

Yayınlanan rakamlarda özellikle de ArsTechnica'nın kullandığı ifadeler dikkat çekiyor. Spider-Man: Miles Morales oyununda DualSense'in yeni özelliklerinin çok kullanılmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu oyunda kullanım süresi 10 saate kadar çıkabilmiş. Astro's Playroom oyunu ise tamamıyla DualSense'in yeni teknolojierini tanıtma odaklı bir oyun, dolayısıyla burada da kullanım süresinin ciddi anlamda azaldığı görülüyor. Bu rakamlara göre konuşacak olursa DualSense için maksimum 10-13, minimum 4-5, ortalama ise 6-7 saatlik bir kullanım süresi bekleyebiliriz.

Yeni teknolojileri ve çıkış oyunlarıyla heyecanla beklenen PlayStation 5; ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Konsolun ön sipariş stokları şu anda ülkemiz de dahil olmak üzere her yerde tükenmiş durumda.

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