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    PS5 kontrolcüsü net bir şekilde sızdırıldı

    PS5 konsolu ile birlikte gelecek olan DualShock 5 kontrolcüsünün daha ayrıntılı görselleri internete sızdırıldı. Ana tasarım değişmezken donanım tarafında önemli iyileştirmeler var.
    1 hf.
    14b
    1
    49
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 kontrolcüsü net bir şekilde sızdırıldı
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    Sony ve AMD’nin yonga tasarımına nihai şeklini verdikten sonra geliştirici setinin dağıtılması ile birlikte resmi olarak PS5 hazırlık süreci başlamış oldu. Geliştirici kiti şimdilik nihai tasarıma sahip değil ancak kontrolcü hemen hemen hazır gibi.

    DualShock 5 neler sunacak?

    Farklı sosyal mecralarda sızdırılan görseller DualShock 5 olarak adlandırılan yeni nesil kontrolcüyü net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önce kontrolcü ile ilgili alınan patentler de sızdırılan görsellerle paralellik arz ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak"

    Uzak mesafeden bazı detaylar anlaşılabilir değil ancak yeni kontrolcüde aydınlatma çubuğu yer almıyor. Patentlere göre tetik tuşları biraz daha büyük ve minik bir yerleştirme dizilimi değişikliği olacak. Ayrıca bir mikrofon da kontrolcüye eklenmiş durumda.

    Kontrolcünün sahneye göre daha gelişmiş titreşimli geri bildirimler sunacağı ve sesi de gelişmiş hoparlörler üzerinden ileteceği Sony tarafından da gündeme getirilmişti. Ayrıca kontrolcüde tetik tuşları da baskı hassasiyetine sahip olacak. Bataryası daha fazla kullanım süresi sunarken USB Tip-C üzerinden şarj edilebilecek. Bununla birlikte biraz daha ağırlaşacağı da ifade ediliyor.



    https://wccftech.com/this-new-ps5-leak-may-be-our-first-look-at-the-dualshock-5-controller/ Yorum Yaz
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    0MG90 1 hf. en beğenilen BlackTower_35
    okuma kıtlığınız mı var hocam herkes developer kit bu diye yazıyor hala ne yazıyorsunuz
    1 Yanıt Yanıtla +48
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    babgozd 1 hf. tyler999
    Developer Kit o. Mesela PS4 Developer Kit de böyleydi:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +44
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    UfukWest 1 hf.
    Cahiller için buraya bırakıyorum geliştirici KİT nedir nasıldır girip bir baksınlar örnek olarak ps4 geliştirici kit’i. Arkadaşlar cihaz böyle çıkmaz cahil cahil konuşmayın. Bakın ps4 geliştirici kiti neymiş bir okuyun izleyin arastırın böyle çok çirkin buna o kadar para mı vereceğiz vsvs bir sürü yorum yapılıyor.



    ps4 development kit youtube.com/...
    Cahiller için buraya bırakıyorum geliştirici KİT nedir nasıldır girip bir baksınlar örnek olarak ps4 geliştirici kit’i. Arkadaşlar cihaz böyle çıkmaz cahil cah...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    2 Avatar Avatar
    erkanberk 1 hf.
    Net bi şekilde demiş. Kardeşim konsolun üzerine koymuşlar öyle uzaktan ne anladınız ki. Bakıyorum ben bi fark göremedim fiziksel olarak.
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    cos37 1 hf.
    "PS5 kontrolcüsü net bir şekilde sızdırıldı"
    "Uzak mesafeden bazı detaylar anlaşılabilir değil.."
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    WeDneS 1 hf.
    Acaba
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    Aty. 1 hf.
    Aydınlatma güzeldi bence niye kaldırıldı ki, işlevselliği de vardı Umarım aydınlatmayı dokunmatik yüzeye entegre etmişlerdir.
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    CON VAYNE 1 hf.
    Cihaz , yapımcılara gönderilen cihaz zaten, buna yorum yapılmaz ama oyun kolunun değişmediği iyi olmuş, yalnız şu hiç kullanmadığımız dokunmatik yüzey gidip yerine ekran gelebilir.
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    ltrg 1 hf.
    Kontrolcuyu bilmemde alttaki konsol ise resmen bok gbi.
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    xsw 1 hf.
    Development Kit'in bu şekilde olması normal. Yalnız PS5 çıktıktan hemen sonra PS5 Slim versiyonu çıkarmazlar umarım.
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    TheMarjinaLs 1 hf.
    Şu forumu , bu üyeler bu hale getirdi.Yazık.

    Elle tutulur tek bir yorum yok , harala gürele , kavga - öfke söylemi...
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    zayim334 1 hf.
    Şu foruma yazacak kadar azimli insanların geliştirici kit'ten habersiz olması üzdü. Cahile laf anlatmaya çalışan teknolojisever dostların da azmine selam olsun!
    Yanıtla +3
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    Dark Saga 1 hf.
    Ciddi ciddi şu görsellerin gerçek olduğunu sananlar var !! ne diyim bilemedim.
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