"PS5 kontrolcüsü net bir şekilde sızdırıldı"

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Sony ve AMD’nin yonga tasarımına nihai şeklini verdikten sonra geliştirici setinin dağıtılması ile birlikte resmi olarak PS5 hazırlık süreci başlamış oldu. Geliştirici kiti şimdilik nihai tasarıma sahip değil ancak kontrolcü hemen hemen hazır gibi.

DualShock 5 neler sunacak?

Farklı sosyal mecralarda sızdırılan görseller DualShock 5 olarak adlandırılan yeni nesil kontrolcüyü net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önce kontrolcü ile ilgili alınan patentler de sızdırılan görsellerle paralellik arz ediyor.

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Uzak mesafeden bazı detaylar anlaşılabilir değil ancak yeni kontrolcüde aydınlatma çubuğu yer almıyor. Patentlere göre tetik tuşları biraz daha büyük ve minik bir yerleştirme dizilimi değişikliği olacak. Ayrıca bir mikrofon da kontrolcüye eklenmiş durumda.

Kontrolcünün sahneye göre daha gelişmiş titreşimli geri bildirimler sunacağı ve sesi de gelişmiş hoparlörler üzerinden ileteceği Sony tarafından da gündeme getirilmişti. Ayrıca kontrolcüde tetik tuşları da baskı hassasiyetine sahip olacak. Bataryası daha fazla kullanım süresi sunarken USB Tip-C üzerinden şarj edilebilecek. Bununla birlikte biraz daha ağırlaşacağı da ifade ediliyor.

https://wccftech.com/this-new-ps5-leak-may-be-our-first-look-at-the-dualshock-5-controller/