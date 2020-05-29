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    PS5 lansman tarihi resmen açıklandı

    Sony PlayStation 5'in tanıtım tarihi belli oldu. 4 Haziran saat 23.00'te yeni konsol hakkındaki tüm detaylar duyurulacak. Lansmanı PlayStation'ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
    2 sa.
    2,8b
    84
    17
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PS5 lansman tarihi resmen açıklandı
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    Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’in tüm detaylarının açıklanacağı lansman tarihi resmen belli oldu. 4 Haziran saat 23.00’te yeni PlayStation 5 ile tanışacağız.

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    PlayStation 5’in tasarımı, teknik özellikleri, çıkış oyunları ve çıkış tarihi duyurulacak. Xbox Series X’in rakibi olacak PlayStation 5’in 2020 sonunda çıkacağı biliniyor. Türkiye’de de 2020 sonunda satışa çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "Unreal Engine 5 tanıtıldı: İşte PS5 üzerinde inanılmaz 'next-gen' grafikler"

    Etkinliğin duyurusunun yapıldığı videoda PlayStation 5’in kontrolcüsü DualShock 5’in net görüntüsü de bulunuyor. PS5 lansmanını 4 Haziran gecesi PlayStation’ın YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    -BraveHeart- (Fatih ) 2 sa. en beğenilen
    Alemin kralı geliyor!
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu -BraveHeart-
    X box tarafından ses seda yok xbox da tanıtıldıktan sonra o zaman alem in kralı 🤴 hangisi bakıp göreceğiz...
    Yanıtla +2
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    milyondabir 45 dk.
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    Satılık pro garanti fatura kutu 3800
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    anorok 21 dk. yeni yorumcu milyondabir
    Hocam irtibata geçelim :D
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    Bayraktar42 47 dk.
    500 euro olursa alırım hemen üstü olursa beklerim
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    oziboaydino (Ozan ) 50 dk.
    Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
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    Harunetoo (Harun Kaya) 51 dk.
    PS4'ün gözü yaşlı... PS3 varken 4 çıktı satıp aldık şimdi de 4'ü satıp 5 alma vakti... 😂
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    DjarumBlack- 53 dk.
    Ne olursa olsun alacağım
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    -Executioner- 53 dk.
    Tam olarak konsol gösterilmeyebilir Oyun odaklı Bir sunum Olacak .Ve yine Sony Tam detay vermediği için hayal kırıklığı olmasın gecen lansman gibi..
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    itachi237 (Efe Bey ) 1 sa.
    umarım xbox etkinliği gibi olmaz. onlarda "We Look into the Future of Xbox" demişlerdi etkinlikten önce
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    gowlet (vahap aslan) 2 sa.
    Konsolunda oynayacak özel oyun bulamayan eksbakscılar nasıl da çıldırıyor ama. 😂😂 Anlamıyorum ya Türkiyeye dair ne zaman ne yapmaya başladı bu eksbaks bunu övücüler gelmişler PS kullanıcılarına fanboy diyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    PeTeRPaNN (Osman Şimşek) 52 dk. gowlet
    Xboxcu değilim de sırf pc için eşzamanlı oyun sistemini getirdikleri için sempati duyuyorum adamlara. Bu arada sen nasılsın detroitini 20 liraya alıp rdrsine bandığım?
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    Virtüöz (Onur Soylu) 2 sa.
    Ohooo daha tanıtılacak geçti bolu pazarı.Artık xbox nasıl tokatladıysa anca kendine gelebilmişler.Geriye uyumluluk açıklamasıyla en son toprak atmıştık.Bu PS fanboyları hala yaşıyormu ya? Overclocklu ısınan ve tasarımı yeni tamamlanmış PS5 etkinliğini oturup izleyin bakalım Xbox ne kadar adam edebilmiş Sonyi.Bu neslin kralı belli PS sadece soytarısı olur.
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    MrKattchup 2 sa.
    Zaten bir PS4 kullanıcısı olarak almanın mantığı kalmadı bence özellikle ülkemizde, 7-8 bin tl aralığında çıkacak, online oyun için yine her ay para verecem edecem, oyun fiyatlarını saymıyorum bile cidden yormaya başladı.
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    2808 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    playstation 5, ps5 ve
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