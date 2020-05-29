PS5 lansman tarihi resmen açıklandı

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’in tüm detaylarının açıklanacağı lansman tarihi resmen belli oldu. 4 Haziran saat 23.00’te yeni PlayStation 5 ile tanışacağız.İlginizi Çekebilir Retro tarzdaki birinci şahıs nişancı oyunu Project Warlock konsollara geliyor
PlayStation 5’in tasarımı, teknik özellikleri, çıkış oyunları ve çıkış tarihi duyurulacak. Xbox Series X’in rakibi olacak PlayStation 5’in 2020 sonunda çıkacağı biliniyor. Türkiye’de de 2020 sonunda satışa çıkacak.
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Etkinliğin duyurusunun yapıldığı videoda PlayStation 5’in kontrolcüsü DualShock 5’in net görüntüsü de bulunuyor. PS5 lansmanını 4 Haziran gecesi PlayStation’ın YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
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