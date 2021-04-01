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    PUBG'nin ücretsiz versiyonu PUBG Lite kapanıyor

    Son yılların en popüler oyunlarından biri olan PUBG'nin ücretsiz ve düşük sistem isteyen versiyonu PUBG Lite, kapanıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    01 Nisan 2021, 11:30 (1 hf.)
    51,5b
    2
    29
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    28

    PUBG'nin ücretsiz versiyonu PUBG Lite kapanıyor
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    Çıktığı yıldan bu yana oyun dünyasının en popüler oyunlarından birisi olan PUBG'nin bildiğiniz gibi bir de ücretsiz ve daha düşük donanım isteyen bir versiyonu bulunuyor. PUBG Lite isimli bu oyun yakın zamanda tamamen kapanıyor.

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    Yapılan açıklamaya göre PUBG Lite'ın internete sitesi şu andan itibaren kapanmış durumda ve bu yüzden artık oyunu indiremiyorsunuz. 29 Nisan'da ise hizmet sonlandırılacak, 29 Mayıs'ta da LITE için artık oyuncu desteği sunulmayacak.

    Açıklamaya göre hizmetler sonlanana kadar oyunu aynı şekilde oynayabilir ve oyun içi paralarınızı harcayabilirsiniz. Yapılan resmi açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

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    Resmi Açıklama

    "Sevgili Oyuncularımız, 

    Bizimle birlikte olan müthiş sayıda PUBG LITE severin tutkusu ve desteği için son derece minnettarız. COVID-19 pandemisinin zorlu zamanlarında PUBG LITE’ın taraftarlarımıza güvende kalmanın eğlenceli bir yolunu sunduğunu umuyoruz.

    Ne yazık ki uzun uzun düşündükten sonra hizmeti kapatma yönünde zorlu bir karar aldık ve yolcuğumuz için zaman doldu. Ne kadar üzülsek de plana göre PUBG LITE hizmetini 29 Nisan 2021’de (UTC) sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz.

    Sonlandırma tarihine kadar, normal şekilde oyunu oynamaya devam edebilecek ve önceden sahip olduğunuz L-COIN de dahil, oyun içi kredilerinizi harcayabileceksiniz. PUBG LITE Facebook, oyun hizmeti sonlandırıldıktan sonra dahi bir sonraki bildirime kadar açık olacak. Hizmetin sonlandırılmasıyla ilgili sorularınız için lütfen https://litesupport.pubg.com/ adresi üzerinden oyuncu destek birimimizle temas kurun. 

    Herkese en derin takdirlerimizi ve en içten özürlerimizi sunmak istiyoruz. Bizimle geçirdiğiniz zamandan keyif almış olduğunuzu umuyoruz, lütfen gelecekteki çabalarımızı takip etmeye devam edin.

    PUBG LITE oynadığınız için teşekkürler."



    https://lite.pubg.com/tr/2021/03/30/bildirim-29-nisan-hizmet-sonlandirma-birimi/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    adamlar pc için donanım istemeyen versiyon çıkardı millet hala emülatörle android versiyonunu oynuyor. Tabi kapatacaklar.
    1 Yanıt Yanıtla +95
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    MrMCS (MCS ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hile vs Hile atanlar üzgün.
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    K Köl Tigin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kapansın, iyi olur. Zaten hileden oynanmıyordu. Arkadaşlarımdan bazılarında steam pubg yok diye giriyordum. 5 oyun oynuyorsak 4'ünde hile geliyordu. Zaten oyuna karşı adamların desteği sıfırdı.
    Kapansın, iyi olur. Zaten hileden oynanmıyordu. Arkadaşlarımdan bazılarında steam pubg yok diye giriyordum. 5 oyun oynuyorsak 4'ünde hile geliyordu. Zaten oyuna...
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    Yanıtla +28
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi olmuş güle güle
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    faruk321 (Faruk şaşmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yorumların aksine çok oynandığı, pubg'nin önüne geçtiği için kapatıldı (bana göre). Hem fazla sistem gereksinimi istemiyor hem de orjinali kadar zor değil.

    Zorluktan kastım lite'da her telden oyuncu vardı, amatör orta profesyonel. Ama pubg nin orjinalinde oyuncuların çoğu profesyonel ve benim gibi keyif için oynayanların çat diye ölüp zevk almadığından bu oyunu oynuyordum, gayette zevkliydi. Bunun dışında pubg lite daha seriydi, silah geçişleri hareketler zıplama atlama daha seri yapılıyorken orjinalinde çok yavaş.

    Bugları kaldırıp, hileyi ve trolleri engelleselerdi muazzam olurdu. Şimdi orjinal oyununda da oyuncu azaldığı için bot var, pubg nin bitişi yakındır.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tarihe bakın. 1 Nisan.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaa niye öyle oldu çooook seviyorum pubg u daha 2 3gün önce hesap açtım level 13 tüm yazık oldu keşke bişey olsa da kapanmasa

    Seni çoooook seviyorum pubg
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    kitapkurdu1608 (Kuzey KOÇ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    K Kayaa__h 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ya kapatmak yerine geliştirselerdi keşke
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    K kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yorumcuların anlattığı sıkıntılarla uğraşmaya değmez. Online oyun asla oynamadım, hep single, bilgisayara karşı.
    Yanıtla +2
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar oyun şimdi kesin kapatilcakmi daha dün m4 u ckarmak için 500 TL harcadım kesin kapanacak mı oyun
    1 Yanıt Yanıtla
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    Ryo41 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    hangi m4 ? pubg lite mıydı senin ki normal pubg mi
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    Georgearkin (Bora ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İsabet olmuş.Hileden oynanmıyordu uzun zamandır.
    Aslında pubg lite çok stabil ve yüksek oynanabilirliği ile uzun zaman güzel gitmişti ama üretücüler ve geliştiriciler bedavayı sevmezler değil mi?
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    Marshall-Bruce 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Burda konusunu bile açtım, para kazanıyoruz diye hilecileri yalandan banladılar, adamlara açık kapı bıraktılar ki banlananlar oyunu yeniden alıp oynayabilsin. Sadece biz değil bütün dünya çinlileri diğer serverlerden uzak tutun oyunumuzu mahvediyorlar dedi, dinlemediler. Kendi topuklarına sıktılar şimdi kimse onların moklu oyununu oynamıyor. Bu oyunu sırf hile olayına önlem almamaları bitirdi başka bir şey değil. Yakında ücretli steam versiyonu da kapanır, bu oyun sayesinde ünlü olan youtuberlar dahil kimse oynamıyor çünkü.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    51464 kez okundu.
    18 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    pubg lite, pubg ve
    5 etiket daha pubg ücretsiz versiyon ücretsiz lite kapanıyor Yazılım
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