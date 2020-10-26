PUBG, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 60 FPS'de çalışacak

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Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PUBG'nin geliştiricisi, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında oyunun saniyede 60 kare hızında çalışacağını duyurdu.

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Framerate Priority geçtiğimiz hafta tanıtıldı

Bugün, PUBG resmi web sitesinde Xbox Series X'in, PUBG Xbox One X oyun yapısını temel alacağı ve Framerate Priority seçeneği ile oyunu 60 FPS'de çalıştırılabileceği doğrulandı. Xbox Series S, Series X'in aksine oyunu yalnızca 30 FPS'de çalıştırabilecek. PlayStation 5 ise PUBG'nin PlayStation 4 Pro yapısını temel alacak ve oyunu Framerate Priority seçeneği ile 60 FPS'ye kadar çalıştırabilecek.

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PUBG Framerate Priority fonksiyonunun geçen hafta tanıtıldığını hatırlatalım. 9.1 güncellemesinin yayınlanmasıyla sunulan bu seçenek, maksimum FPS'yi saniyede 60 kareye çıkarıyor ve çözünürlüğü PlayStation 4 Pro ve Xbox One X'te 1080p (1920 x 1080) olarak ayarlıyor.

https://www.pubg.com/2020/10/26/pubg-on-xbox-series-x-s-and-playstation-5/

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