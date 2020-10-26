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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 60 FPS'de çalışacak

    PUBG'nin resmi web sitesinde, popüler oyunun yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 60 FPS'de oynanabileceği açıklandı.
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    Oyun Konsolları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    PUBG, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 60 FPS'de çalışacak
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PUBG'nin geliştiricisi, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında oyunun saniyede 60 kare hızında çalışacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Google hizmetlerini Huawei telefonlara kolayca yükleyen uygulama geliştirildi: Googlefier"

    Framerate Priority geçtiğimiz hafta tanıtıldı

    Bugün, PUBG resmi web sitesinde Xbox Series X'in, PUBG Xbox One X oyun yapısını temel alacağı ve Framerate Priority seçeneği ile oyunu 60 FPS'de çalıştırılabileceği doğrulandı. Xbox Series S, Series X'in aksine oyunu yalnızca 30 FPS'de çalıştırabilecek. PlayStation 5 ise PUBG'nin PlayStation 4 Pro yapısını temel alacak ve oyunu Framerate Priority seçeneği ile 60 FPS'ye kadar çalıştırabilecek.

    PUBG, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 60 FPS'de çalışacak
    Tam Boyutta Gör

    PUBG Framerate Priority fonksiyonunun geçen hafta tanıtıldığını hatırlatalım. 9.1 güncellemesinin yayınlanmasıyla sunulan bu seçenek, maksimum FPS'yi saniyede 60 kareye çıkarıyor ve çözünürlüğü PlayStation 4 Pro ve Xbox One X'te 1080p (1920 x 1080) olarak ayarlıyor.



    https://www.pubg.com/2020/10/26/pubg-on-xbox-series-x-s-and-playstation-5/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mion 3 sa. en beğenilen
    auahahaha pc de 150-200 fps gören oyun konsolda 60 fps oldu diye sevinir şimdi bazıları!
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa.
    Oyun hayatım boyunca (Yarış hayatım gibi oldu) anlamadığım ve anlayamayacağım bir oyun ve oyun tarzı.
    Z kuşağı bayılıyorsa zaten benim beğenmem garip olurdu.
    Oyun hayatım boyunca (Yarış hayatım gibi oldu) anlamadığım ve anlayamayacağım bir oyun ve oyun tarzı. Z kuşağı bayılıyorsa zaten benim beğenmem garip olurd...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa.
    Oyun hayatım boyunca (Yarış hayatım gibi oldu) anlamadığım ve anlayamayacağım bir oyun ve oyun tarzı.
    Z kuşağı bayılıyorsa zaten benim beğenmem garip olurdu.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Temjin O.) 2 sa.
    PUBG zaten kasan bir oyun değil ki o kadar. Asıl 4K'da COD Warzone oynatsın görelim yeni konsolları.
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    joven 3 sa.
    Yüksek çözünürlük fps değer artışı ile Şimdi bu oyun yeni nesil oyunmu olmuş oluyor güldürmeyin beni bence vakit kaybı bir oyun.
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    Mion 3 sa. en beğenilen
    auahahaha pc de 150-200 fps gören oyun konsolda 60 fps oldu diye sevinir şimdi bazıları!
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 3 sa. Mion
    shut up and prepare your console player fanboy repellant words.
    Yanıtla +1
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    kekplz (Kekplz Pony) 37 sn. yeni yorumcu Mion
    Bence Ps5 te sabit60 fps yapmalarının sebebi kullanıcılar arasında eşit rekabet olmasını istemeleri olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta ps4 bile warzone u 60 fps de çalıştırıyor. Ayrıca şu pc kıyaslama muhabbetlerini bi bırakın. Ben de isterim 7 8 bin TL ye güzel bir masaüstü toplayayım ama ikinci el 1000 TL ye aldığım konsolumda oyunlarım severek HİLE HURDA ile karşılaşmadan rahat rahat oynayabiliyorum. Oyunları oynamanın en güzel yanı ne insanlar ekipman olarak sizden üstün olabiliyor ne de hile kullanabiliyor.
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