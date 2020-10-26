PUBG, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 60 FPS'de çalışacak

Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PUBG'nin geliştiricisi, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında oyunun saniyede 60 kare hızında çalışacağını duyurdu.
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Framerate Priority geçtiğimiz hafta tanıtıldı
Bugün, PUBG resmi web sitesinde Xbox Series X'in, PUBG Xbox One X oyun yapısını temel alacağı ve Framerate Priority seçeneği ile oyunu 60 FPS'de çalıştırılabileceği doğrulandı. Xbox Series S, Series X'in aksine oyunu yalnızca 30 FPS'de çalıştırabilecek. PlayStation 5 ise PUBG'nin PlayStation 4 Pro yapısını temel alacak ve oyunu Framerate Priority seçeneği ile 60 FPS'ye kadar çalıştırabilecek.
PUBG Framerate Priority fonksiyonunun geçen hafta tanıtıldığını hatırlatalım. 9.1 güncellemesinin yayınlanmasıyla sunulan bu seçenek, maksimum FPS'yi saniyede 60 kareye çıkarıyor ve çözünürlüğü PlayStation 4 Pro ve Xbox One X'te 1080p (1920 x 1080) olarak ayarlıyor.
https://www.pubg.com/2020/10/26/pubg-on-xbox-series-x-s-and-playstation-5/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
Z kuşağı bayılıyorsa zaten benim beğenmem garip olurdu.