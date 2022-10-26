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    Türk Telekom GAMEON’dan PUBG süprizi

    Türk Telekom’un oyun deneyimini güçlendiren yeni markası GAMEON, Türkiye’deki PC oyuncularının favorisi PUBG: BATTLEGROUNDS’ın yaratıcısı Krafton iş birliğiyle yeni bir kampanya hayata geçiriyor.
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    PUBG Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de oyunun ve oyuncunun ihtiyaç duyduğu teknolojinin sahibi Türk Telekom GAMEON, iş birliklerine yenisini ekliyor. Türk Telekom GAMEON, Türkiye’de milyonlarca PC oyuncusu tarafından oynanan PUBG: BATTLEGROUNDS ile oyun tutkunlarını heyecanlandıracak kampanyasını başlattı.

    PUBG: Battlegrounds sürprizi!

    Krafton iş birliğiyle başlayan kampanyada  Türk Telekom, evde internet müşterilerine özel PC tutkunlarına 275 TL değerinde olan binlerce GAMEON kasasını her ay hediye edecek. Kasanın içerisinde PUBG oyuncularının ihtiyaç duyduğu kozmetik ürünler yer alıyor.

    Sadece Türk Telekomlu oyun severlerin ulaşabileceği bu ürünler ile oyuncular PUBG arenasında kozmetiklerine güç katıyor. Kampanyadan 24 Mbps ve üzeri Türk Telekom evde internet müşterileri faydalanabiliyor. Oyuncular, kampanyadaki bu kasaya her ay bir defaya mahsus olmak üzere sahip olabiliyor.

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