Türk Telekom GAMEON’dan PUBG süprizi

PUBG: Battlegrounds sürprizi!
Krafton iş birliğiyle başlayan kampanyada Türk Telekom, evde internet müşterilerine özel PC tutkunlarına 275 TL değerinde olan binlerce GAMEON kasasını her ay hediye edecek. Kasanın içerisinde PUBG oyuncularının ihtiyaç duyduğu kozmetik ürünler yer alıyor.
Sadece Türk Telekomlu oyun severlerin ulaşabileceği bu ürünler ile oyuncular PUBG arenasında kozmetiklerine güç katıyor. Kampanyadan 24 Mbps ve üzeri Türk Telekom evde internet müşterileri faydalanabiliyor. Oyuncular, kampanyadaki bu kasaya her ay bir defaya mahsus olmak üzere sahip olabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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