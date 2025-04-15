Pulsar Fusion, uzay yolculuğu için nükleer füzyon roketini tanıttı

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık merkezli uzay teknolojileri girişimi Pulsar Fusion, nükleer füzyonla çalışan “Sunbird” isimli yeni nesil uzay roketiyle Mars’a seyahat süresini neredeyse yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Şirketin vizyoner projesi, geleneksel yakıt sistemlerinin sınırlarını zorlayan yeni bir dönem başlatabilir.

Mars yolculuğu sadece 4 ay sürebilir

Sunbird roketi, teorik olarak saatte 500.000 kilometre (yaklaşık 329.000 mil) hızla hareket edebilecek kapasitede tasarlandı. Bu hız, bugüne dek insan eliyle üretilmiş ve kendi gücüyle hareket eden en hızlı uzay aracı unvanını beraberinde getirecek. Her ne kadar NASA’nın Parker Solar Probe’u Güneş’in çekim gücünden faydalanarak daha yüksek hızlara ulaşmış olsa da, Sunbird bu hıza dış bir etken olmadan ulaşmayı amaçlıyor.

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Pulsar Fusion, bu yüksek hızlı aracı “gezegenler arası römorkör” olarak tanımlıyor. Sunbird, yörüngedeki diğer araçlara bağlanarak onlara füzyon gücüyle hız kazandıracak ve böylece örneğin Mars’a yapılan bir görevde seyahat süresini yaklaşık 9 aydan 4 aya kadar indirebilecek. Bu da hem mürettebatlı hem de insansız görevler için lojistik, maliyet ve güvenlik açısından büyük avantajlar sunabilir. Hatta firma, bir Plüton yolculuğunun dört yıla inebileceğini öne sürüyor. Firma bunu Sunbird’ün olağanüstü yüksek özgül itkisi (10.000-15.000 s) ve 2 MW gücüyle yapacağını belirtiyor.

Testler bu yıl başlayacak

Tam Boyutta Gör Projenin en dikkat çekici yönü, roketin Dual Direct Fusion Drive (DDFD) olarak adlandırılan tahrik sistemi. DDFD, Sunbird için hem itki hem de elektrik gücü sağlayacak. Bu tahrik sistemindeki yakıt ise döteryum ve helyum-3 olacak. Bu sistemin ilk yörünge testlerinin 2025 yılının sonlarında başlaması planlanıyor. Pulsar Fusion’ın nihai hedefi ise 2027 yılında uzayda başarılı bir nükleer füzyon reaksiyonu gerçekleştirmek. Firma, 2030’larda üretime hazır hale gelmiş bir Sunbird görmeyi planlıyor.

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