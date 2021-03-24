Qualcomm bir el konsolu geliştirmek istiyor

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Bugün Nintendo Switch haricinde popüler bir el konsolu bulabilmek pek mümkün değil. Konsol oyunculuğu genelde masa üstü tarzında devam ederken taşınabilir tarzda ise mobil oyunculuk son sürat devam ediyor. Nintendo’nun bu hengamede başarılı bir çizgi tutturması Qualcomm’u harekete geçirdi.

Qualcomm el konsolu mu?

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Qualcomm’un el konsolu prototip aşamasına gelmiş durumda. Kontrolcüler Joy Con gibi ayrılabilir bir yapıya sahip ve sektörün önemli bir ismi tarafından geliştiriliyor.

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Konsolun görece mevcut akıllı telefonlar kadar büyük ancak biraz daha kalın olduğu ifade ediliyor. Bu büyük gövdeye 6000mAh kapasiteli bir batarya sığdırılmış. Ayrıca Quick Charge ile de hızlı şarj desteği sunuluyor. Yine rakibi gibi harici ekranlara bağlanabiliyor.

Android 12 üzerinde şekillenecek el konsolu Qualcomm’un kendi oyun kütüphanesi yanında Epic Games mağazasını da barındıracak. Hatırlanacağı üzere Epic Games yakın gelecekte Android oyunlarını barındıran bir mağaza açmayı planlıyor.

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Diğer taraftan Snapdragon X55 modem ile konsol 5G desteğine sahip olacak. Böylece rakibinin aksine her yerde çevrim içi oyun oynatabilecek. Yine GPS, Bluetooth, ivme ölçer ve çift bölge titreşim motoru gibi özellikleri olacak. Masadaki ortalama fiyat ise 300$ civarı.

2022 yılında piyasaya çıkacak oyun konsolunun Qualcomm markası altında mı yoksa lisanslama tarzında mı yürüyeceği bilinmiyor ancak firma genelde lisanslama tarzında çalışıyor. Diğer taraftan mobil cihazlar varken piyasa bir Android el konsolunu benimseyecek mi merak konusu.

https://www.gizmochina.com/2021/03/24/qualcomm-is-making-an-android-based-game-console-inspired-by-the-nintendo-switch/

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