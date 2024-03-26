Qualcomm, Bluetooth kulaklıklar için yeni ses çiplerini tanıttı

Qualcomm'un S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 çipleri, kablosuz kulaklıklara odyofil düzeyinde ses kalitesi, yüksek kaliteli ses kodlayıcıları, daha etkili Aktif Gürültü Önleme (ANC), gelişmiş çağrı kalitesi ve daha uzun pil ömrü getiriyor. Bu ses yongaları Qualcomm'un amiral gemisi ses yongalarının altında yer alıyor: S7 ve S7 Pro.
Qualcomm S3 Gen 3
S3 Gen 3, orta seviye kulaklıklar ve Bluetooth hoparlörler için geliştirildi. ANC, aptX Adaptive, aptX Lossless (24-bit 48kHz), LE Audio ile Bluetooth 5.4, Bluetooth Auracast ve Spatial Audio desteği de dahil olmak üzere tüm temel özellikleri destekliyor. Ayrıca gelişmiş ses kalitesi ve daha düşük gürültü (düşük ses seviyelerinde tıslama sesi) için geliştirilmiş bir Dijital-Analog (DAC) dönüştürücüye sahip.
Yeni çip, Alexa ve Google Assistant'ın yanı sıra daha hızlı eşleştirme için Google Hızlı Eşleştirme'yi de destekliyor. Her kulaklıkta (sol ve sağ) üç adede kadar mikrofon desteği sayesinde daha net sesli görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Qualcomm S5 Gen 3
S5 Gen 3, premium kulaklıklar (amiral gemisinin bir altı) ve kablosuz hoparlörler için geliştirilmiş bir çip. Qualcomm, bu yeni çipin S5 Gen 2'ye göre %50 daha fazla belleğe ve önemli ölçüde daha fazla DSP işlem gücüne sahip olduğunu, oyun oynarken ve müzik dinlerken gelişmiş ses kalitesi sağladığını söylüyor. Aynı zamanda geliştirilmiş ANC ve yankı engelleme özelliklerine sahip.
S5 Gen 3, LE Audio, Bluetooth Auracast ve Spatial Audio özelliklerine sahip olan Bluetooth 5.4 desteği sunuyor. Daha yüksek ses kalitesi için aptX Adaptive ve aptX Lossless (24 bit 48kHz) ses codec desteğinin yanında Adaptif ANC ve Adaptif Şeffaflık özelliklerini de destekliyor.
S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 ses çipleri yakında kulaklık üreticilerinin kullanımına sunulacak. Bu çipleri içeren kulaklıklar, bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...