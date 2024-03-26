Qualcomm, Bluetooth kulaklıklar için yeni ses çiplerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Bluetooth kulaklıklar ve kulaklıklar için iki yeni ses yongasını duyurdu: S3 Gen 3 ve S5 Gen 3. Ses yongalarının her ikisi de, gelişmiş bağlantı özellikleri ve yapay zeka destekli ses teknolojileri sayesinde uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkların ses kalitesini arttırmayı hedefliyor.

Qualcomm'un S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 çipleri, kablosuz kulaklıklara odyofil düzeyinde ses kalitesi, yüksek kaliteli ses kodlayıcıları, daha etkili Aktif Gürültü Önleme (ANC), gelişmiş çağrı kalitesi ve daha uzun pil ömrü getiriyor. Bu ses yongaları Qualcomm'un amiral gemisi ses yongalarının altında yer alıyor: S7 ve S7 Pro.

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Qualcomm S3 Gen 3

S3 Gen 3, orta seviye kulaklıklar ve Bluetooth hoparlörler için geliştirildi. ANC, aptX Adaptive, aptX Lossless (24-bit 48kHz), LE Audio ile Bluetooth 5.4, Bluetooth Auracast ve Spatial Audio desteği de dahil olmak üzere tüm temel özellikleri destekliyor. Ayrıca gelişmiş ses kalitesi ve daha düşük gürültü (düşük ses seviyelerinde tıslama sesi) için geliştirilmiş bir Dijital-Analog (DAC) dönüştürücüye sahip.

Yeni çip, Alexa ve Google Assistant'ın yanı sıra daha hızlı eşleştirme için Google Hızlı Eşleştirme'yi de destekliyor. Her kulaklıkta (sol ve sağ) üç adede kadar mikrofon desteği sayesinde daha net sesli görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

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Qualcomm S5 Gen 3

S5 Gen 3, premium kulaklıklar (amiral gemisinin bir altı) ve kablosuz hoparlörler için geliştirilmiş bir çip. Qualcomm, bu yeni çipin S5 Gen 2'ye göre %50 daha fazla belleğe ve önemli ölçüde daha fazla DSP işlem gücüne sahip olduğunu, oyun oynarken ve müzik dinlerken gelişmiş ses kalitesi sağladığını söylüyor. Aynı zamanda geliştirilmiş ANC ve yankı engelleme özelliklerine sahip.

S5 Gen 3, LE Audio, Bluetooth Auracast ve Spatial Audio özelliklerine sahip olan Bluetooth 5.4 desteği sunuyor. Daha yüksek ses kalitesi için aptX Adaptive ve aptX Lossless (24 bit 48kHz) ses codec desteğinin yanında Adaptif ANC ve Adaptif Şeffaflık özelliklerini de destekliyor.

S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 ses çipleri yakında kulaklık üreticilerinin kullanımına sunulacak. Bu çipleri içeren kulaklıklar, bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında piyasada olacak.

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Qualcomm, Bluetooth kulaklıklar için yeni ses çiplerini tanıttı