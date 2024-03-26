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    Anlık Bildirim

    Qualcomm, Bluetooth kulaklıklar için yeni ses çiplerini tanıttı

    Qualcomm, Bluetooth kulaklıklar için iki yeni ses yongasını duyurdu: S3 Gen 3 ve S5 Gen 3. Orta seviyeyi hedefleyen yeni çipler, daha gelişmiş ses kalitesi sunuyor.
    Qualcomm, Bluetooth kulaklıklar için yeni ses çiplerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Bluetooth kulaklıklar ve kulaklıklar için iki yeni ses yongasını duyurdu: S3 Gen 3 ve S5 Gen 3. Ses yongalarının her ikisi de, gelişmiş bağlantı özellikleri ve yapay zeka destekli ses teknolojileri sayesinde uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkların ses kalitesini arttırmayı hedefliyor.

    Qualcomm'un S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 çipleri, kablosuz kulaklıklara odyofil düzeyinde ses kalitesi, yüksek kaliteli ses kodlayıcıları, daha etkili Aktif Gürültü Önleme (ANC), gelişmiş çağrı kalitesi ve daha uzun pil ömrü getiriyor. Bu ses yongaları Qualcomm'un amiral gemisi ses yongalarının altında yer alıyor: S7 ve S7 Pro.

    Qualcomm, Bluetooth kulaklıklar için yeni ses çiplerini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Qualcomm S3 Gen 3

    S3 Gen 3, orta seviye kulaklıklar ve Bluetooth hoparlörler için geliştirildi. ANC, aptX Adaptive, aptX Lossless (24-bit 48kHz), LE Audio ile Bluetooth 5.4, Bluetooth Auracast ve Spatial Audio desteği de dahil olmak üzere tüm temel özellikleri destekliyor. Ayrıca gelişmiş ses kalitesi ve daha düşük gürültü (düşük ses seviyelerinde tıslama sesi) için geliştirilmiş bir Dijital-Analog (DAC) dönüştürücüye sahip.

    Yeni çip, Alexa ve Google Assistant'ın yanı sıra daha hızlı eşleştirme için Google Hızlı Eşleştirme'yi de destekliyor. Her kulaklıkta (sol ve sağ) üç adede kadar mikrofon desteği sayesinde daha net sesli görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

    Qualcomm S5 Gen 3

    S5 Gen 3, premium kulaklıklar (amiral gemisinin bir altı) ve kablosuz hoparlörler için geliştirilmiş bir çip. Qualcomm, bu yeni çipin S5 Gen 2'ye göre %50 daha fazla belleğe ve önemli ölçüde daha fazla DSP işlem gücüne sahip olduğunu, oyun oynarken ve müzik dinlerken gelişmiş ses kalitesi sağladığını söylüyor. Aynı zamanda geliştirilmiş ANC ve yankı engelleme özelliklerine sahip.

    S5 Gen 3, LE Audio, Bluetooth Auracast ve Spatial Audio özelliklerine sahip olan Bluetooth 5.4 desteği sunuyor. Daha yüksek ses kalitesi için aptX Adaptive ve aptX Lossless (24 bit 48kHz) ses codec desteğinin yanında Adaptif ANC ve Adaptif Şeffaflık özelliklerini de destekliyor.

    S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 ses çipleri yakında kulaklık üreticilerinin kullanımına sunulacak. Bu çipleri içeren kulaklıklar, bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında piyasada olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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