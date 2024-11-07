Qualcomm gelirleri beklentileri aştı: Bu yıl rekor gelebilir

Qualcomm gelirleri beklentileri aştı
Qualcomm’un 4.çeyrek gelirleri, yıllık bazda %19 artarak 10,2 milyar dolara ulaştı ve 9,9 milyar dolar seviyesinde olan piyasa beklentisini geride bıraktı. Şirket, 2024'ün sadece 4. çeyreğinde 947 milyon dolar temettü ödedi, tüm yıl için bu rakam 3,68 milyar dolar. Diğer tarafta bu gelirin %70’ini 6,1 milyar dolarla mobil cihazlar oluşturmaya devam ediyor.
Ayrıca Qualcomm, bu çeyrekte 1,3 milyar dolar değerinde ve tüm mali yıl için toplam 4,12 milyar dolar değerinde hisse geri satın aldı. Son olarak 15 milyar dolar tutarında hissenin daha geri alınacağı paylaşıldı. Qualcomm, 2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin tahmininde gelirlerin 10,5 ila 11,3 milyar dolara çıkmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über