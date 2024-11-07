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Tam Boyutta Gör Qualcomm, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ait finansal verilerini yayınladı. Yarı iletkenler pazarındaki iki yıllık düşüşün ardından yeniden artıya dönen Qualcomm (QCOM), 4. mali çeyrekte beklentileri aştı. Şirketin çeyrek geliri yıldan yıla %19 artarken, net gelir neredeyse iki katına çıktı.

Qualcomm gelirleri beklentileri aştı

Qualcomm’un 4.çeyrek gelirleri, yıllık bazda %19 artarak 10,2 milyar dolara ulaştı ve 9,9 milyar dolar seviyesinde olan piyasa beklentisini geride bıraktı. Şirket, 2024'ün sadece 4. çeyreğinde 947 milyon dolar temettü ödedi, tüm yıl için bu rakam 3,68 milyar dolar. Diğer tarafta bu gelirin %70’ini 6,1 milyar dolarla mobil cihazlar oluşturmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz çeyrekte otomotiv sektörü ise %68 oranında büyüme göstererek 899 milyon dolar gelire ulaştı. Nesnelerin İnterneti (IoT) segmenti ise, %22 artışla 1,68 milyar dolar gelir sağladı. Karşılaştırmak gerekirse, 2023'ün 4. çeyreği için gelirler cep telefonunda 5,5 milyar dolar, IoT segmentinde 1,4 milyar dolar ve otomotiv sektöründe 535 milyon dolar seviyesindeydi.

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Ayrıca Qualcomm, bu çeyrekte 1,3 milyar dolar değerinde ve tüm mali yıl için toplam 4,12 milyar dolar değerinde hisse geri satın aldı. Son olarak 15 milyar dolar tutarında hissenin daha geri alınacağı paylaşıldı. Qualcomm, 2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin tahmininde gelirlerin 10,5 ila 11,3 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

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Qualcomm gelirleri beklentileri aştı: Bu yıl rekor gelebilir