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    Qualcomm, yeni teknolojisini tanıttı: Tüm oyunlar 4K 60fps çalışacak!

    Qualcomm, Snapdragon Game Super Resolution adını verdiği yeni teknolojiyi tanıttı. Snapdragon GSR ile Android oyunlar 4K 60fps çalışacak ve pil tüketimi azalacak.
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    Qualcomm Snapdragon Game Super Resolution
    Qualcomm, mobil ve karma gerçeklik oyunlar için yeni çözünürlük artırma teknolojisi Snapdragon Game Super Resolution’ı tanıttı. Qualcomm Snapdragon GSR, mobil oyun performansını ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Qualcomm’un yeni teknolojisi, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonlarla sınırlı olmayacak, daha eski işlemcilere sahip Android telefonlara da iyileştirmeler getirecek.

    Qualcomm Snapdragon GSR neler getiriyor?

    Qualcomm Snapdragon GSR nedir Tam Boyutta Gör
    Qualcomm Snapdragon GSR, özellikle mobil oyunlar için optimize edilmiş bir dizi yazılım teknolojisi. Daha sürükleyici görüntüleme deneyimi için renkleri ve kontrastı iyileştirirken oyun sırasında FPS düşüşünü ve takılmaları (donmaları) azaltıyor. Platform ayrıca GPU kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan VRS (değişken oranlı gölgelendirme) tekniğini de destekliyor.

    Qualcomm’a göre Snapdragon Game Super Resolution, çözünürlüğü, kare hızını ve pil ömrünü artırmak için yeni bir teknik kullanıyor. Qualcomm, Snapdragon Adreno GPU’ları için optimize edilmiş tek geçişli uzamsal çözünürlük artırma tekniği olarak tanımlıyor. Tek geçişli sistem, bellek kullanımını, bant genişliğini, gecikmeyi ve pil kullanımını azaltıyor.

    Qualcomm, yeni teknolojinin Android oyunlarda çözünürlük ve kare hızını artıracağını söylüyor. Desteklenen mobil oyunlarda çözünürlük 1080p’den 4K’ya, kare hızı 30fps’den 60fps ve üzeri hıza yükseltilecek. Qualcomm, GSR’ın diğer mobil çözünürlük artırma çözümlerine kıyasla 2 kat performans artışı sağladığını belirtiyor.

    Snapdragon Game Super Resolution destekli oyunlar

    Snapdragon GSR destekli oyunlar Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yeni teknolojisi için bir dizi oyun stüdyosuyla iş birliği içinde. Call of Duty Warzone Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy, Return to Empire, Justice Mobile, Naraka Mobile, Farming Simulator 23 Mobile, ilk etapta duyurulan oyunlar arasında. Qualcomm GSR, bu yıl içinde kullanıma sunulacak.
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    David Attenborough 1 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 12 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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