Qualcomm, yeni teknolojisini tanıttı: Tüm oyunlar 4K 60fps çalışacak!

Qualcomm, mobil ve karma gerçeklik oyunlar için yeni çözünürlük artırma teknolojisi Snapdragon Game Super Resolution’ı tanıttı. Qualcomm Snapdragon GSR, mobil oyun performansını ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Qualcomm’un yeni teknolojisi, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonlarla sınırlı olmayacak, daha eski işlemcilere sahip Android telefonlara da iyileştirmeler getirecek.

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Qualcomm Snapdragon GSR neler getiriyor?

Tam Boyutta Gör Qualcomm Snapdragon GSR, özellikle mobil oyunlar için optimize edilmiş bir dizi yazılım teknolojisi. Daha sürükleyici görüntüleme deneyimi için renkleri ve kontrastı iyileştirirken oyun sırasında FPS düşüşünü ve takılmaları (donmaları) azaltıyor. Platform ayrıca GPU kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan VRS (değişken oranlı gölgelendirme) tekniğini de destekliyor.

Qualcomm’a göre Snapdragon Game Super Resolution, çözünürlüğü, kare hızını ve pil ömrünü artırmak için yeni bir teknik kullanıyor. Qualcomm, Snapdragon Adreno GPU’ları için optimize edilmiş tek geçişli uzamsal çözünürlük artırma tekniği olarak tanımlıyor. Tek geçişli sistem, bellek kullanımını, bant genişliğini, gecikmeyi ve pil kullanımını azaltıyor.

Qualcomm, yeni teknolojinin Android oyunlarda çözünürlük ve kare hızını artıracağını söylüyor. Desteklenen mobil oyunlarda çözünürlük 1080p’den 4K’ya, kare hızı 30fps’den 60fps ve üzeri hıza yükseltilecek. Qualcomm, GSR’ın diğer mobil çözünürlük artırma çözümlerine kıyasla 2 kat performans artışı sağladığını belirtiyor.

Snapdragon Game Super Resolution destekli oyunlar

Tam Boyutta Gör Qualcomm, yeni teknolojisi için bir dizi oyun stüdyosuyla iş birliği içinde. Call of Duty Warzone Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy, Return to Empire, Justice Mobile, Naraka Mobile, Farming Simulator 23 Mobile, ilk etapta duyurulan oyunlar arasında. Qualcomm GSR, bu yıl içinde kullanıma sunulacak.

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