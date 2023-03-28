Qualcomm gaza bastı: ARM çekirdeklerine veda edebilir

Qualcomm, ARM çekirdeklerine veda edebilir
Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, Snapdragon 8 Gen 3 platformuna ışık tuttu. TSMC'nin 4nm işlem teknolojisi ile üretilecek yeni işlemcinin 3.70GHz saat hızında çalışan yüksek performanslı bir X-4 çekirdeği, dört performans çekirdeği ve üç verimlilik çekirdeği içermesi bekleniyor. Ancak görünüşe göre yonga devi, Snapdragon 8 Gen 4 itibariyle önemli bir değişikliğe adım atacak.
Bildirilenlere göre Snapdragon 8 Gen 4, Arm yerine Qualcomm'un kendi Oryon çekirdeklerini içerecek. Böylece Snapdragon 8 Gen 3 kıyasla yüzde 40'a kadar daha yüksek çoklu çekirdek performansı ile karşılaşabiliriz.
Paylaşılan detaylara göre Snapdragon 8 Gen 4, iki Nuvia Phoenix (veya Oryon) performans çekirdeği ve altı Nuvia Phoenix (veya Oryon) M' verimlilik çekirdeği içeren bir konfigürasyona sahip olacak. Dolayısıyla yeni yonga setinin Geekbench 5 platformunda 9000'in üzerinde çoklu çekirdek skoruna ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu skorun Apple M2'den yüzde 40 daha yüksek olduğunu hatırlatalım.
Ayrıca M2'nin Snapdragon 8 Gen 4'ün aksine gelecekte herhangi bir iPhone modelinde kullanılması beklenmiyor. Bu nedenle akıllı telefon pazarında Apple'a karşı güçlü bir rakibin yolda olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)