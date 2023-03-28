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    Anlık Bildirim

    Qualcomm gaza bastı: ARM çekirdeklerine veda edebilir

    Akıllı telefon işlemcileri ve kablosuz telekomünikasyon ekipmanları söz konusu olduğunda pazarında önde gelen isimlerinden Qualcomm, ARM çekirdeklerine veda edebilir. İşte detaylar
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    Qualcomm gaza bastı: ARM çekirdeklerine veda edebilir Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere günümüzde MediaTek ve Qualcomm dahil olmak üzere mobil yonga üreticileri, Arm tarafından hazırlanan çekirdek tasarımları ile karşımıza çıkıyor. Ancak kısa süre önce Apple mühendislerinden oluşan Nuvia'yı satın alan Qualcomm, bu alanda işleri değiştirebilir. Bugün TSMC'nin N3E işlem düğümü kullanılarak üretilmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 4 hakkında önemli ayrıntılar paylaşıldı.

    Qualcomm, ARM çekirdeklerine veda edebilir

    Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, Snapdragon 8 Gen 3 platformuna ışık tuttu. TSMC'nin 4nm işlem teknolojisi ile üretilecek yeni işlemcinin 3.70GHz saat hızında çalışan yüksek performanslı bir X-4 çekirdeği, dört performans çekirdeği ve üç verimlilik çekirdeği içermesi bekleniyor. Ancak görünüşe göre yonga devi, Snapdragon 8 Gen 4 itibariyle önemli bir değişikliğe adım atacak.

    Bildirilenlere göre Snapdragon 8 Gen 4, Arm yerine Qualcomm'un kendi Oryon çekirdeklerini içerecek. Böylece Snapdragon 8 Gen 3 kıyasla yüzde 40'a kadar daha yüksek çoklu çekirdek performansı ile karşılaşabiliriz.

    Paylaşılan detaylara göre Snapdragon 8 Gen 4, iki Nuvia Phoenix (veya Oryon) performans çekirdeği ve altı Nuvia Phoenix (veya Oryon) M' verimlilik çekirdeği içeren bir konfigürasyona sahip olacak. Dolayısıyla yeni yonga setinin Geekbench 5 platformunda 9000'in üzerinde çoklu çekirdek skoruna ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu skorun Apple M2'den yüzde 40 daha yüksek olduğunu hatırlatalım.

    Ayrıca M2'nin Snapdragon 8 Gen 4'ün aksine gelecekte herhangi bir iPhone modelinde kullanılması beklenmiyor. Bu nedenle akıllı telefon pazarında Apple'a karşı güçlü bir rakibin yolda olduğunu söyleyebiliriz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 19 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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