Qualcomm gaza bastı: ARM çekirdeklerine veda edebilir

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere günümüzde MediaTek ve Qualcomm dahil olmak üzere mobil yonga üreticileri, Arm tarafından hazırlanan çekirdek tasarımları ile karşımıza çıkıyor. Ancak kısa süre önce Apple mühendislerinden oluşan Nuvia'yı satın alan Qualcomm, bu alanda işleri değiştirebilir. Bugün TSMC'nin N3E işlem düğümü kullanılarak üretilmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 4 hakkında önemli ayrıntılar paylaşıldı.

Qualcomm, ARM çekirdeklerine veda edebilir

Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, Snapdragon 8 Gen 3 platformuna ışık tuttu. TSMC'nin 4nm işlem teknolojisi ile üretilecek yeni işlemcinin 3.70GHz saat hızında çalışan yüksek performanslı bir X-4 çekirdeği, dört performans çekirdeği ve üç verimlilik çekirdeği içermesi bekleniyor. Ancak görünüşe göre yonga devi, Snapdragon 8 Gen 4 itibariyle önemli bir değişikliğe adım atacak.

Bildirilenlere göre Snapdragon 8 Gen 4, Arm yerine Qualcomm'un kendi Oryon çekirdeklerini içerecek. Böylece Snapdragon 8 Gen 3 kıyasla yüzde 40'a kadar daha yüksek çoklu çekirdek performansı ile karşılaşabiliriz.

Snapdragon 8 Gen 3 performansı belirginleşiyor 5 gün önce eklendi

Paylaşılan detaylara göre Snapdragon 8 Gen 4, iki Nuvia Phoenix (veya Oryon) performans çekirdeği ve altı Nuvia Phoenix (veya Oryon) M' verimlilik çekirdeği içeren bir konfigürasyona sahip olacak. Dolayısıyla yeni yonga setinin Geekbench 5 platformunda 9000'in üzerinde çoklu çekirdek skoruna ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu skorun Apple M2'den yüzde 40 daha yüksek olduğunu hatırlatalım.

Ayrıca M2'nin Snapdragon 8 Gen 4'ün aksine gelecekte herhangi bir iPhone modelinde kullanılması beklenmiyor. Bu nedenle akıllı telefon pazarında Apple'a karşı güçlü bir rakibin yolda olduğunu söyleyebiliriz.

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