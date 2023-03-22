Snapdragon 8 Gen 3 yüzde 45 daha iyi grafik performansı sunabilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın MacBook performansı ile yarışacağı iddia edilen Apple A17 Bionic yonga setinin benchmark skorlarının ardından bir iddia da Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti cephesinden geldi.

Snapdragon 8 Gen 3 ne kadar iyi?

Qualcomm rakibi Apple gibi 3nm sürecini değil daha gelişmiş 4nm sürecini tercih edecek. ARM’ın en yeni Cortex-X4 çekirdeklerinin 3.75GHz turbo frekansı ile işlemci performansı yüzde 15 civarında artacak olan yonga seti grafik tarafında da parlıyor.

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Kaynaklar Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinde kullanılacak olan Adreno 750 grafik biriminin Adreno 740 grafik birimine göre yüzde 45 civarında bir performans artışı sunabileceği dile getirilmiş. Frekans hızının 689MHz’den 1GHz seviyesine çıkarılması bunda en büyük etken.

Isınma konusunda ise kaynaklar yeni yonga setinin yüzde 20 daha verimli olduğunu iddia ediyor. Bu durumda Apple A17 yonga setinde olduğu gibi Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti de masa üstü seviyesinde performans sunabilir.

Diğer taraftan bu gelişmelerden en iyi Galaxy S24 serisi yararlanacak diyebiliriz. Samsung için daha yüksek hızlar optimize eden Qualcomm sayesinde Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max ile kafa kafaya gidecek bir performans sunabilir.

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