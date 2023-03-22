Snapdragon 8 Gen 3 yüzde 45 daha iyi grafik performansı sunabilir

Snapdragon 8 Gen 3 ne kadar iyi?
Qualcomm rakibi Apple gibi 3nm sürecini değil daha gelişmiş 4nm sürecini tercih edecek. ARM’ın en yeni Cortex-X4 çekirdeklerinin 3.75GHz turbo frekansı ile işlemci performansı yüzde 15 civarında artacak olan yonga seti grafik tarafında da parlıyor.
Kaynaklar Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinde kullanılacak olan Adreno 750 grafik biriminin Adreno 740 grafik birimine göre yüzde 45 civarında bir performans artışı sunabileceği dile getirilmiş. Frekans hızının 689MHz’den 1GHz seviyesine çıkarılması bunda en büyük etken.
Isınma konusunda ise kaynaklar yeni yonga setinin yüzde 20 daha verimli olduğunu iddia ediyor. Bu durumda Apple A17 yonga setinde olduğu gibi Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti de masa üstü seviyesinde performans sunabilir.
Diğer taraftan bu gelişmelerden en iyi Galaxy S24 serisi yararlanacak diyebiliriz. Samsung için daha yüksek hızlar optimize eden Qualcomm sayesinde Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max ile kafa kafaya gidecek bir performans sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)