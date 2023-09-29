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    Anlık Bildirim

    Qualcomm, giyilebilir cihazlar için yeni güçlü işlemcilerini tanıttı

    Qualcomm, giyilebilir cihazlar için iki yeni işlemci tanıttı. Snapdragon XR2 Gen 2, gelecek MR ve VR başlıklara güç verecek. Snapdragon AR1 Gen 1, yeni akıllı gözlüklerin işlemcisi olacak.
    Snapdragon XR2 Gen 2 & AR1 Gen 1 işlemciler tanıtıldı
    Qualcomm, yeni nesil karma gerçeklik, sanal gerçeklik başlıkları ve akıllı gözlüklerde kullanılacak iki yeni işlemcisini tanıttı: Snapdragon XR2 Gen 2 ve Snapdragon AR1 Gen 1.

    Snapdragon XR2 Gen 2 özellikleri

    Snapdragon XR2 Gen 2 işlemci özellikleri
    Snapdragon XR2 Gen 2, Qualcomm’un AR, MR ve VR başlıkları için tasarlanmış amiral gemisi işlemcisi. Meta ile işbirliği içinde tasarlandı; zaten Meta Quest 3 karma gerçeklik başlığında bulunuyor.

    Yeni çip önceki nesle kıyasla 2.5 kat daha hızlı GPU ve 8 kat daha hızlı yapay zeka işleme özelliği sunuyor. Her ekran, 3000 x 3000 piksele kadar çözünürlüğü destekliyor. Keskin ve etkileyici görseller sunmasının yanında artık dokular daha detaylı, daha yüksek kare hızlarına ulaşılıyor ve daha az gecikme yaşanıyor. Yeni çip, %50 daha fazla güç tasarrufu sağlayan GPU içeriyor ki bu sayede Apple Vision Pro’nun aksine harici bir pil takımına ihtiyaç duymuyorsunuz.

    Snapdragon XR2 Gen 2, AR ve MR başlıklar için 10’a kadar eşzamanlı kamera (ve sensör) desteği sunuyor ve 12ms’de şeffaf moda geçebiliyor. AR, MR ve VR modları arasında geçişin oldukça hızlı. Çip, WiFi 7 ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor.

    Qualcomm’un açıklamasına göre Snapdragon XR2 Gen 2 işlemcili AR/MR başlıkları 2024 başlarında görmeye başlayacağız.

    Snapdragon AR1 Gen 1 özellikleri

    Snapdragon AR1 Gen 1 işlemci özellikleri
    Snapdragon AR1 Gen 1, Qualcomm’un AR gözlükler için tasarladığı yeni çipi. Gelişmiş cihaz içi yapay zeka işleme, daha iyi gürültü giderme ve daha iyi görüntü kalitesi sağlıyor.

    12MP (video için 6MP) kamera, 8 mikrofon desteğiyle daha iyi kamera kalitesi, görseller ve ses kalitesi sunuyor. Yerleşik kameralar, otomatik odaklama, otomatik pozlama, portre modunu destekliyor. Görsel arama ve gerçek zamanlı dil çevirisi gbi özellikler için, her bir ekran 1280 x 1280 piksel çözünürlük ve cam üzerinde yapay zeka işlemeyi destekliyor. WiFi 7 bağlantısını destekliyor.

    Meta'nın dün tanıttığı yeni akıllı gözlüğü Meta Ray-Ban Smart Glasses, Snapdragon AR1 Gen 1 işlemciden güç alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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