Qualcomm, giyilebilir cihazlar için yeni güçlü işlemcilerini tanıttı

Snapdragon XR2 Gen 2 özellikleri
Yeni çip önceki nesle kıyasla 2.5 kat daha hızlı GPU ve 8 kat daha hızlı yapay zeka işleme özelliği sunuyor. Her ekran, 3000 x 3000 piksele kadar çözünürlüğü destekliyor. Keskin ve etkileyici görseller sunmasının yanında artık dokular daha detaylı, daha yüksek kare hızlarına ulaşılıyor ve daha az gecikme yaşanıyor. Yeni çip, %50 daha fazla güç tasarrufu sağlayan GPU içeriyor ki bu sayede Apple Vision Pro’nun aksine harici bir pil takımına ihtiyaç duymuyorsunuz.
Snapdragon XR2 Gen 2, AR ve MR başlıklar için 10’a kadar eşzamanlı kamera (ve sensör) desteği sunuyor ve 12ms’de şeffaf moda geçebiliyor. AR, MR ve VR modları arasında geçişin oldukça hızlı. Çip, WiFi 7 ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor.
Qualcomm’un açıklamasına göre Snapdragon XR2 Gen 2 işlemcili AR/MR başlıkları 2024 başlarında görmeye başlayacağız.
Snapdragon AR1 Gen 1 özellikleri
12MP (video için 6MP) kamera, 8 mikrofon desteğiyle daha iyi kamera kalitesi, görseller ve ses kalitesi sunuyor. Yerleşik kameralar, otomatik odaklama, otomatik pozlama, portre modunu destekliyor. Görsel arama ve gerçek zamanlı dil çevirisi gbi özellikler için, her bir ekran 1280 x 1280 piksel çözünürlük ve cam üzerinde yapay zeka işlemeyi destekliyor. WiFi 7 bağlantısını destekliyor.
Meta'nın dün tanıttığı yeni akıllı gözlüğü Meta Ray-Ban Smart Glasses, Snapdragon AR1 Gen 1 işlemciden güç alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.