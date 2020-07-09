Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile 3GHz sınırı aşılıyor

    Qualcomm Snapdragon 865 Plus yonga seti tanıtıldı. Yüzde 10 civarında bir performans artışı getiren yeni yonga seti ilk kez ASUS ROG Phone 3 modelinde kullanılacak.
    2 sa.
    470
    6
    3
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile 3GHz sınırı aşılıyor

    Her yılın başlarında ilk amiral gemi yonga setini piyasaya süren Qualcomm artık ikinci yarısında da performansı biraz daha arttırmak isteyen üreticiler için Plus versiyonlarını hazırlamaya başladı. Qualcomm Snapdragon 865 Plus resmiyete kavuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Qualcomm; amiral gemisi yongaların fiyatını arttırıyor

    Qualcomm Snapdragon 865 Plus neler sunuyor?

    Akıllı telefon dünyasında premium segmenti hiç kuşkusuz Qualcomm domine ediyor. Yaklaşık 140 amiral gemisi modelinde Snapdragon 865 kullanıldı veya kullanılacak. Qualcomm Snapdragon 865 Plus ise yeni nesil yonga seti gelene kadar aradaki boşluğu doldurmuş olacak.

    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    Yine 7nm sürecinde tasarlanan Qualcomm Snapdragon 865 Plus yonga seti Kryo 585 Prime ana çekirdeği 3.1GHz seviyesine aşırtmış ve yüzde 10 civarında bir artış yakalamış. Ayrıca Adreno 650 grafik birimi de yine yüzde 10 civarında bir artış elde ediyor.

    Diğer taraftan Snapdragon X55 5G Modem-RF modeli global bir 5G kapsaması sunarken beşinci nesil Qualcomm AI motoru da daha verimli yapay zeka işlemlerine imza atıyor. Yine güncellenebilir grafik sürücüleri, Snapdragon Elite Gaming oyuncu özellikleri, FastConnect 6900 ile 3.6Gbps seviyesine kadar çıkan WiFi 6E bağlantısı gibi avantajlar mevcut. Qualcomm Snapdragon 865 Plus yonga seti ilk olarak Asus ROG Phone 3 modelinde kullanılacak ve sonrasında da piyasaya çıkacak.



    https://www.techpowerup.com/269603/qualcomm-announces-snapdragon-865-plus-5g-mobile-platform-breaking-the-3-ghz-barrier Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 47 dk.
    Bunlar da bi Plus sevdası tutturdular şaka maka devam ediyorlar... Saçmalığa bak, OC edilmiş bir çip, yeni bir ürün olarak pazarlıyorlar.

    İşte hep bunlar trustzone meyvesi... Son çıkan çipinlerin frekans hızlarını tz'a gömdüler ve maalesef manipüle edilemiyor şu ana kadar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 sa.
    Uçan işlemci değil ısınmayan işlemci istiyoruz. Bütün işlemci üreticileri için söylüyorum.

    note 9 kullanıyorum pubg'de 43 derece oluyor telefon.

    1 sene evvel serin çalışan telefon alev alacak neredeyse!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 2 sa.
    Ben sinekdıragon 885+ işlemcini bekliyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Amazon.com.tr'de Yaz Fırsatları başladı 45 dk. iPhone tamir ve pil değişim ücretine zam geldi 1 sa. Elon Musk: "Tesla, seviye 5 otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın" 1 sa. Samsung yeni telefonlarının kutusundan şarj aletini çıkarmayı planlıyor 2 sa. Facebook 2019’da enerjisinin %86’sını yenilenebilir kaynaklardan elde etti 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile 3GHz sınırı aşılıyor Sonraki Mac bilgisayarlarda Fujifilm makineleri web kamerası oluyor 3 sa. Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız, final yaptı 4 sa. Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı 4 sa. 820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek 5 sa. iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye 5 sa. Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek 5 sa. Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross 6 sa. Cherry markası klavyeler için hijyenik kaplama geliştirdi 6 sa. Dyson Pure Humidify+Cool video inceleme 7 sa. Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti 19 sa. Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor 19 sa. Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor 20 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1000’in üzerinde, riskli iller açıklandı (8 Temmuz) 21 sa. PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler 21 sa. Palo Alto Networks ve ADEO’dan önemli iş birliği 22 sa. Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born 22 sa. The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 22 sa. Broadcom kablosuz Nesnelerin İnterneti bölümünü sattı 23 sa. AMD Ryzen XT işlemcilerde Assassin's Creed Valhalla kampanyası başladı 23 sa. 8 kanal bellek destekli Ryzen Threadripper Pro işlemcisi görüntülendi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi