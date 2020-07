Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile 3GHz sınırı aşılıyor

Her yılın başlarında ilk amiral gemi yonga setini piyasaya süren Qualcomm artık ikinci yarısında da performansı biraz daha arttırmak isteyen üreticiler için Plus versiyonlarını hazırlamaya başladı. Qualcomm Snapdragon 865 Plus resmiyete kavuştu.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus neler sunuyor?

Akıllı telefon dünyasında premium segmenti hiç kuşkusuz Qualcomm domine ediyor. Yaklaşık 140 amiral gemisi modelinde Snapdragon 865 kullanıldı veya kullanılacak. Qualcomm Snapdragon 865 Plus ise yeni nesil yonga seti gelene kadar aradaki boşluğu doldurmuş olacak.

Yine 7nm sürecinde tasarlanan Qualcomm Snapdragon 865 Plus yonga seti Kryo 585 Prime ana çekirdeği 3.1GHz seviyesine aşırtmış ve yüzde 10 civarında bir artış yakalamış. Ayrıca Adreno 650 grafik birimi de yine yüzde 10 civarında bir artış elde ediyor.

Diğer taraftan Snapdragon X55 5G Modem-RF modeli global bir 5G kapsaması sunarken beşinci nesil Qualcomm AI motoru da daha verimli yapay zeka işlemlerine imza atıyor. Yine güncellenebilir grafik sürücüleri, Snapdragon Elite Gaming oyuncu özellikleri, FastConnect 6900 ile 3.6Gbps seviyesine kadar çıkan WiFi 6E bağlantısı gibi avantajlar mevcut. Qualcomm Snapdragon 865 Plus yonga seti ilk olarak Asus ROG Phone 3 modelinde kullanılacak ve sonrasında da piyasaya çıkacak.

