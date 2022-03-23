Qualcomm amiral gemilerine hassas konumlama geliyor

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Rekabetin giderek daha fazla ısındığı mobil dünyada, Qualcomm katma değer özellikler sunarak tüketicinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Trimble ile yapılan ortaklık konumlama özelliğini daha da ileri taşıyacak.

Qualcomm ve Trimble ortaklığı

Konumlama teknolojileri üzerinde uzman olan Trimble girişimi doğruluk oranı çok yüksek çözümler sunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 ve Snapdragon 888 amiral gemisi yonga setleri Trimble çözümünü kullanacak.

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Anlaşmanın odağında olan Trimble RTX GNSS teknolojisi metre seviyesinde doğruluk oranına sahip ve mevcut mobil konumlama sistemlerine göre 5 kat daha iyi doğruluk sunuyor. Böylece akıllı telefonlar çok daha hassas konumlama yapabiliyor.

Trimble teknolojileri önümüzdeki haftalarda Snapdragon yonga setlerinde sunulmaya başlayacak. Bu bir güncelleme ile mi olacak yoksa sadece belirli bir üretim hattı sonrasındaki yongalara mı entegre edilecek net değil. Qualcomm ayrıca otomotiv sektörüne ve birinci sınıf bileşen tedarikçilerine de Trimble teknolojilerini sunmayı planlıyor.

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