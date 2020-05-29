Qualcomm yeni WiFi 6E yongalarını duyurdu

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Yılın başlarında WiFi Birliği tarafından daha verimli WiFi 6E standardının duyurulması sonrasında yonga üreticileri de uyumlu modellerini piyasaya sürmeye başladı. İlk hamle Qualcomm’dan geliyor.

Qualcomm FastConnect 6900/6700 neler sunuyor?

WiFi 6 standardı daha çok kapasiteyi arttırmak ve daha fazla cihaza daha verimli bağlantı sunmak amacını taşıyordu. 2.5GHz ve 5GHz frekanslarına sahip olan WiFi 6 standardı 9.6Gbps teorik veri aktarım oranlarına ulaşabiliyordu.

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WiFi 6E standardı temel anlamda WiFi 6 ile aynı özellikleri barındırıyor. En büyük fark ise 6GHz frekansını kullanabiliyor olması. 2.5GHz ve 5GHz frekanslarının yanına eklenen 6GHz frekansı yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan uygulamalar için yüksek veri çıkışları ve kapsama alanı sağlayacak.

Qualcomm’un iki yeni bağlantı yongası WiFi 6E standardı sayesinde kullanıcılara 6GHz kapısını açarak belirli uygulamalar için daha yüksek bant genişliği elde etmelerine imkan tanıyacak.

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Qualcomm FastConnect 6900 yongası çift bant simülasyon – DBS teknolojisi sayesinde 3.6Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Qualcomm FastConnect 6700 ise 3Gbps veri hızlarına ulaşıyor. 14Nm sürecinde tasarlanan yongalar oyuncular için düşük gecikme hızları sunarken kablosuz VR kaskları için de 3ms altında gecikme hızı elde edebiliyor.

Qualcomm FastConnect 6900 ve 6700 yongaları ayrıca Bluetooth 5.2 standardına da destek sunuyor. Çift anten sayesinde daha uzun mesafeler ve yüksek bant genişlikleri sağlanıyor. Ayrıca birden fazla cihaza aynı anda ses paylaşımı da yapılabiliyor. Qualcomm QCC5141, QCC5144, QCC3046 ve QCC3040 ses yongaları ile eşlendiğinde bu iki yonga verimliliği daha da arttırıyor.

https://www.techpowerup.com/267823/qualcomm-fastconnect-6900-6700-bring-6-ghz-wi-fi-6e-bluetooth-5-2-to-new-mobile-devices

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