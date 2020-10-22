Quibi içerik servisi kapanıyor

Çevrim içi içerik servislerinin önemli yükselişler yaşadığı pandemi döneminde yayın hayatına başlayan ve milyar dolara yakın bir yatırım planı açıklayan Quibi’nin macerası kısa sürdü. Platform kapanmaya hazırlanıyor.

Quibi nedir?

Quibi platform rakip platformların aksine sadece 10 dakikalık bölümlere sahip diziler barındırıyordu. 50 civarında dizi için Hollywood’un önemli isimleri ile anlaşan platform yaklaşık 1 milyar dolarlık da bir yatırım ön görmüştü. Bu planlar sayesinde yatırımcılardan da 2 milyar dolar civarında bir fon toplamıştı.

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Quibi sadece mobil platformlarda mevcut ve yakın dönemde Apple TV, Android TV, AirPlay gibi desteklere de kavuşmuştu. Videolar yatay ve dikey modda çekilerek her iki şekilde de kayıpsız izlemenizi sağlayan yenilik barındırmaktaydı.

Tam Boyutta Gör

Ne var ki Quibi kullanıcılardan beklediği ilgiyi göremedi. Pandemi nedeniyle sessiz bir açılış yapan uygulamanın yeteri kadar kullanıcı çekemediği ve zarar etmeye başladığı ifade ediliyor. Hal böyle olunca şirketi yönetmek de imkansız hale geldi.

Quibi patronu ve kurucusu Jeffrey Katzenberg’in muhtemel bir satış için arayış içerisine girdiği ve içerik kütüphanesini elden çıkarmayı planladığı gelen bilgiler arasında. İçerik platformları genelde uzun metraj içeriklere odaklandığı için 10 dakikalık içeriklerin müşterisinin kim olacağı merakla bekleniyor.

https://www.engadget.com/quibi-katzenberg-android-tv-033804199.html

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