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    Quibi içerik servisi kapanıyor

    10 dakikalık kısa dizi içerikleri ile sektöre yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Quibi platformunun macerası kısa sürdü. Kurucusu içerik kütüphanesini elden çıkarmaya hazırlanıyor.
    21 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Quibi içerik servisi kapanıyor

    Çevrim içi içerik servislerinin önemli yükselişler yaşadığı pandemi döneminde yayın hayatına başlayan ve milyar dolara yakın bir yatırım planı açıklayan Quibi’nin macerası kısa sürdü. Platform kapanmaya hazırlanıyor.

    Quibi nedir?

    Quibi platform rakip platformların aksine sadece 10 dakikalık bölümlere sahip diziler barındırıyordu. 50 civarında dizi için Hollywood’un önemli isimleri ile anlaşan platform yaklaşık 1 milyar dolarlık da bir yatırım ön görmüştü. Bu planlar sayesinde yatırımcılardan da 2 milyar dolar civarında bir fon toplamıştı.

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    Quibi sadece mobil platformlarda mevcut ve yakın dönemde Apple TV, Android TV, AirPlay gibi desteklere de kavuşmuştu. Videolar yatay ve dikey modda çekilerek her iki şekilde de kayıpsız izlemenizi sağlayan yenilik barındırmaktaydı.

    Quibi içerik servisi kapanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Ne var ki Quibi kullanıcılardan beklediği ilgiyi göremedi. Pandemi nedeniyle sessiz bir açılış yapan uygulamanın yeteri kadar kullanıcı çekemediği ve zarar etmeye başladığı ifade ediliyor. Hal böyle olunca şirketi yönetmek de imkansız hale geldi.

    Quibi patronu ve kurucusu Jeffrey Katzenberg’in muhtemel bir satış için arayış içerisine girdiği ve içerik kütüphanesini elden çıkarmayı planladığı gelen bilgiler arasında. İçerik platformları genelde uzun metraj içeriklere odaklandığı için 10 dakikalık içeriklerin müşterisinin kim olacağı merakla bekleniyor.



    https://www.engadget.com/quibi-katzenberg-android-tv-033804199.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 20 sa.
    Snapchat içerikler için uygun platform olabilir.
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