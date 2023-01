Tam Boyutta Gör Tom Clancy’nin ünlü kitabı Rainbow Six, birçok oyuna esin kaynağı oldu ve oyun dünyasında popüler bir marka haline geldi. Ubisoft’un da en başarılı oyun serilenden olan Rainbow Six, şimdi de beyaz perdeye uyarlanıyor.

Michael B. Jordan başrolü üstlenecek

The Hollywood Reporter’un haberine göre John Wick’in yönetmeni Chad Stahelski Rainbow Six’in filmi için çalışmalara başladı. Rapora göre film, 2021 yılında Prime Video’da yayınlanan Without Remorse’un devamı olacak ve Michael B. Jordan yine John Clark’ı canlandıracak. Ancak Without Remorse’un aksine Rainbow Six, beyaz perdede vizyona girecek.

Filmin yapımcıları arasında Elizabeth Raposo (Outlier Society), Akiva Goldsman ve Greg Lessans (Weed Road Pictures) ve Josh Appelbaum ve Andre Nemec yer alacak. John Wick serisi ile ciddi anlamda dikkat çeken Stahelski, Rainbow Six filmi dışında da önemli projelerde yer alıyor. Kendisi The Ghost of Tsushima adaptasyonu ve Highlander remake yapımında da önemli rollerde yer alıyor. Bakalım Stahelski, John Wick serisinde yakaladığı başarıyı Rainbow Six filminde de yaratabilecek mi.

