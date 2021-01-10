RASAT uydusu Dünya'yı 50 bin kez turladı

Türkiye’nin uzayda 3 adet gözlem ve 3 adet haberleşme uydusu görev yapıyor. Bu hafta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusuyla toplam uydu sayımız 7’ye çıkacak. 2011’de uzaya fırlatılan RASAT uydusuna dair yeni istatistikler açıklandı.
TÜBİTAK tarafından tasarlanıp üretilen RASAT gözlem uydusu bu anlamda Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu olma özelliği taşıyor. RASAT, 17 Ağustos 2011’de uzaya fırlatılmıştı. 3 yıllık tasarım ömrü olmasına rağmen hala görevine devam ediyor.İlginizi Çekebilir Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri
RASAT uydusu bugüne kadar Dünya'yı 50 bin 224 kez turladı. 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.
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RASAT uydusu özellikleri
RASAT, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede 700 kilometre irtifada görev yapıyor. 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kamerayla kayıt alıyor.
Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebiliyor. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30x30 kilometre olan uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabiliyor.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyede-uretilen-ilk-gozlem-uydusu-rasat-dunyayi-50-bin-224-kez-turladi/2104710 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Yalandır, iktidar propagandası, inanmam doğru olamaz bunlar hırsız, uydu çalıntı olmalı vs...
Kör muhalif mod off.