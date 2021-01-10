RASAT uydusu Dünya'yı 50 bin kez turladı

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Türkiye’nin uzayda 3 adet gözlem ve 3 adet haberleşme uydusu görev yapıyor. Bu hafta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusuyla toplam uydu sayımız 7’ye çıkacak. 2011’de uzaya fırlatılan RASAT uydusuna dair yeni istatistikler açıklandı.

TÜBİTAK tarafından tasarlanıp üretilen RASAT gözlem uydusu bu anlamda Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu olma özelliği taşıyor. RASAT, 17 Ağustos 2011’de uzaya fırlatılmıştı. 3 yıllık tasarım ömrü olmasına rağmen hala görevine devam ediyor.

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RASAT uydusu bugüne kadar Dünya'yı 50 bin 224 kez turladı. 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.

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RASAT uydusu özellikleri

RASAT, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede 700 kilometre irtifada görev yapıyor. 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kamerayla kayıt alıyor.

Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebiliyor. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30x30 kilometre olan uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyede-uretilen-ilk-gozlem-uydusu-rasat-dunyayi-50-bin-224-kez-turladi/2104710

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