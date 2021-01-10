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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RASAT uydusu Dünya'yı 50 bin kez turladı

    TÜBİTAK tarafından üretilen yer gözlem uydusu RASAT, Dünya'yı 50 bin 224 kez turladı. 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.
    17 sa.
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    Uzay
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    RASAT uydusu Dünya'yı 50 bin kez turladı
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    Türkiye’nin uzayda 3 adet gözlem ve 3 adet haberleşme uydusu görev yapıyor. Bu hafta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusuyla toplam uydu sayımız 7’ye çıkacak. 2011’de uzaya fırlatılan RASAT uydusuna dair yeni istatistikler açıklandı.

    TÜBİTAK tarafından tasarlanıp üretilen RASAT gözlem uydusu bu anlamda Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu olma özelliği taşıyor. RASAT, 17 Ağustos 2011’de uzaya fırlatılmıştı. 3 yıllık tasarım ömrü olmasına rağmen hala görevine devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri

    RASAT uydusu bugüne kadar Dünya'yı 50 bin 224 kez turladı. 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.

    Ayrıca Bkz. "Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu"

    RASAT uydusu özellikleri

    RASAT, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede 700 kilometre irtifada görev yapıyor. 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kamerayla kayıt alıyor.

    Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebiliyor. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30x30 kilometre olan uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabiliyor.

    RASAT uydusu Dünya'yı 50 bin kez turladı



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyede-uretilen-ilk-gozlem-uydusu-rasat-dunyayi-50-bin-224-kez-turladi/2104710 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nevfel (T. I. ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kör muhalif mod on.



    Yalandır, iktidar propagandası, inanmam doğru olamaz bunlar hırsız, uydu çalıntı olmalı vs...



    Kör muhalif mod off.
    Kör muhalif mod on. Yalandır, iktidar propagandası, inanmam doğru olamaz bunlar hırsız, uydu çalıntı olmalı vs... Kör muhalif...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nevfel (T. I. ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kör muhalif mod on.



    Yalandır, iktidar propagandası, inanmam doğru olamaz bunlar hırsız, uydu çalıntı olmalı vs...



    Kör muhalif mod off.
    Yanıtla +8
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