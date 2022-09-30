Razer el konsolu nihayet gün yüzüne çıkıyor

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Geçtiğimiz yıl sonlarında Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1 yonga setinin lansmanında referans bir el konsolu tanıtan Razer uzun bir süre sessizliğe gömülmüştü. Bu süreçte AYA NEO gibi Çinli oyuncular sayısız el konsolu geliştirirken Razer sonbahar dönemini tercih etti.

Razer Edge 5G nedir?

Firmanın el konsolu Razer Edge 5G adını taşıyor ve referans tasarım ile oldukça benzer. Cihazın kalbinde Snapdragon G3X Gen 1 yonga seti yer alıyor. Taşınabilir konsollar için geliştirilen bu yonga seti 144FPS oyunculuk, 10-bit HDR, 5G, Wi-Fi 6E, Elite Gaming gibi özellikler barındırıyor.

Razer el konsolu neler sunacak? 10 ay önce eklendi

Razer Edge 5G konsolunda 6.65 inçlik Full HD+ OLED ekran yer alıyor ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Sistem aktif olarak soğutuluyor. 6000mAh batarya hızlı şarj destekli. Görüntüleri 4K olarak dışarı aktarabilen konsolda yayıncılık için bir de Full HD web kamerası da yer alıyor. Ayrıca sanal gerçeklik kasklarına da USB Tip-C üzerinden bağlanıyor.

Android işletim sistemi bu noktada masaüstü AAA dediğimiz oyunculuk segmentini yerleşik olarak devre dışı bırakıyor ve Google Play mağazasına bağımlı oluyor. Bununla birlikte bulut oyun uygulamaları yüklü olarak gelecek. 5G ve Wi-Fi 6E sayesinde AAA oyunları gecikmesiz oynatabilecek ancak oyuncuların tercihini nasıl etkileyeceği merak konusu. Konsolun 15 Ekim tarihinde detaylandırılması bekleniyor.

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