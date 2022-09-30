Razer el konsolu nihayet gün yüzüne çıkıyor

Geçtiğimiz yıl sonlarında Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1 yonga setinin lansmanında referans bir el konsolu tanıtan Razer uzun bir süre sessizliğe gömülmüştü. Bu süreçte AYA NEO gibi Çinli oyuncular sayısız el konsolu geliştirirken Razer sonbahar dönemini tercih etti.
Razer Edge 5G nedir?
Firmanın el konsolu Razer Edge 5G adını taşıyor ve referans tasarım ile oldukça benzer. Cihazın kalbinde Snapdragon G3X Gen 1 yonga seti yer alıyor. Taşınabilir konsollar için geliştirilen bu yonga seti 144FPS oyunculuk, 10-bit HDR, 5G, Wi-Fi 6E, Elite Gaming gibi özellikler barındırıyor.
Razer Edge 5G konsolunda 6.65 inçlik Full HD+ OLED ekran yer alıyor ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Sistem aktif olarak soğutuluyor. 6000mAh batarya hızlı şarj destekli. Görüntüleri 4K olarak dışarı aktarabilen konsolda yayıncılık için bir de Full HD web kamerası da yer alıyor. Ayrıca sanal gerçeklik kasklarına da USB Tip-C üzerinden bağlanıyor.
Android işletim sistemi bu noktada masaüstü AAA dediğimiz oyunculuk segmentini yerleşik olarak devre dışı bırakıyor ve Google Play mağazasına bağımlı oluyor. Bununla birlikte bulut oyun uygulamaları yüklü olarak gelecek. 5G ve Wi-Fi 6E sayesinde AAA oyunları gecikmesiz oynatabilecek ancak oyuncuların tercihini nasıl etkileyeceği merak konusu. Konsolun 15 Ekim tarihinde detaylandırılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum