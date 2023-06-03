Razer yeni arcade kontrolcüsünü duyurdu

Razer Kitsune nedir?
Özellikle dövüş oyunları için sadece tuşlardan oluşan kompakt arcade kontrolcüleri mevcut. Razer Kitsune bu trende yapılan son yorum oldu. Hem optik hem de hassas tuş anahtarları kullanan Razer Kitsune, dövüş oyunlarının vazgeçilmezi olmaya aday.
Oldukça ince bir profilde geliştirilen kontrolcü, bir joystick unsurundan beklenen her yöne hareketi özel tuş kombinasyonları ile sağlıyor. Böylece bir joystick ihtiyacı kalmıyor. Razer Chroma RGB ile de masa üstünü rengarenk hale getiriyor. PC ve PS5 konsolu için geliştirilen Razer Kitsune önümüzdeki aylarda piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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