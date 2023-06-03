Razer yeni arcade kontrolcüsünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Bugün oyun dünyasında oyunlarda kontrolü sağlamak için platforma göre konsol kontrolcüsü veya klavye-fare dizilimi çok yaygın bir şekilde kendisine yer buluyor. Bununla birlikte büyük bir klavye istemeyen veya sadece belirli hareketlere odaklanmak isteyenler için farklı çözümler bulunuyor.

Razer Kitsune nedir?

Özellikle dövüş oyunları için sadece tuşlardan oluşan kompakt arcade kontrolcüleri mevcut. Razer Kitsune bu trende yapılan son yorum oldu. Hem optik hem de hassas tuş anahtarları kullanan Razer Kitsune, dövüş oyunlarının vazgeçilmezi olmaya aday.

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Oldukça ince bir profilde geliştirilen kontrolcü, bir joystick unsurundan beklenen her yöne hareketi özel tuş kombinasyonları ile sağlıyor. Böylece bir joystick ihtiyacı kalmıyor. Razer Chroma RGB ile de masa üstünü rengarenk hale getiriyor. PC ve PS5 konsolu için geliştirilen Razer Kitsune önümüzdeki aylarda piyasada olacak.

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Razer Kitsune özellikleri neler?