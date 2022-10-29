Tam Boyutta Gör Merakla beklenen Realme 10 serisinin önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonların çıkışına az bir süre kala MySmartPrice tarafından Realme 10 5G'nin yeni detayları paylaşıldı.

Realme 10 5G, 33W hızlı şarj desteği ile gelecek

Bilindiği üzere Realme 10, 4G, 5G desteğini taşıyan iki farklı sürüm ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte yeni sızıntılar, akıllı telefonun 33W hızlı şarj desteği ile geleceğini bizlere gösteriyor. Modelin batarya boyutu ise paylaşılan detaylar arasında yer almıyor ancak günümüzde orta sınıf akıllı telefonların 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olduğu düşünüldüğünde, Realme 10 5G’nin benzer değerleri koruyacağını söyleyebiliriz.

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Yakın tarihli sızıntılar, Realme 10 4G’nin 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme sunan 6,4 inç Full HD+ ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Ayrıca MediaTek Helio G99 yonga setinden güç alacak yeni telefon, 8GB LPDDR4 RAM, UFS 2.2 256GB’a kadar depolama seçeneği ve 50+2MP kamera sensörleri ile donatılacak.

Bu bilgilerin ışığında Realme 10 5G ve 4G modellerinin benzer hızlı şarj değerleri ile geleceği kesinleşti diyebiliriz. Ancak diğer özellikler konusunda Realme'nin sessizliği sürüyor. Önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Realme 10 5G'nin yeni detayları belli oldu: Yakında geliyor