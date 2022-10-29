Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme 10 5G'nin yeni detayları belli oldu: Yakında geliyor

    Geçtiğimiz haftalarda birçok sertifika sitesinde görünmeye başlayan Realme 10 serisi, yakında kullanıcılar ile buluşacak. Bugün, Realme 10 5G'nin yeni detayları sızdırıldı. 
    1
    Realme 10 5G'nin yeni detayları belli oldu: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Realme 10 serisinin önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonların çıkışına az bir süre kala MySmartPrice tarafından Realme 10 5G'nin yeni detayları paylaşıldı.

    Realme 10 5G, 33W hızlı şarj desteği ile gelecek

    Bilindiği üzere Realme 10, 4G, 5G desteğini taşıyan iki farklı sürüm ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte yeni sızıntılar, akıllı telefonun 33W hızlı şarj desteği ile geleceğini bizlere gösteriyor. Modelin batarya boyutu ise paylaşılan detaylar arasında yer almıyor ancak günümüzde orta sınıf akıllı telefonların 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olduğu düşünüldüğünde, Realme 10 5G’nin benzer değerleri koruyacağını söyleyebiliriz.

    Yakın tarihli sızıntılar, Realme 10 4G’nin 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme sunan 6,4 inç Full HD+ ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Ayrıca MediaTek Helio G99 yonga setinden güç alacak yeni telefon, 8GB LPDDR4 RAM, UFS 2.2 256GB’a kadar depolama seçeneği ve 50+2MP kamera sensörleri ile donatılacak.

    Bu bilgilerin ışığında Realme 10 5G ve 4G modellerinin benzer hızlı şarj değerleri ile geleceği kesinleşti diyebiliriz. Ancak diğer özellikler konusunda Realme'nin sessizliği sürüyor. Önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız