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    Realme 11 Pro Serisi'nde, Gucci önceki tasarımcısı Matteo Menotto'nun dokunuşları

    Realme, tasarımı Matteo Menotto’nun katkılarıyla yapılan 11 Pro Serisini ortaya çıkardı. Farklı renk seçenekleri ve tasarımı ile Realme 11 Pro Serisi, teknoloji ve lüks dokunuşu bir araya getiriyor.

    Realme 11 Pro Serisi'nde, Matteo Menotto dokunuşları Tam Boyutta Gör

    Realme, Gucci önceki tasarımcısı Matteo Menotto’nun katkılarıyla yapılan 11 Pro Serisini ortaya çıkardı. Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili, Astral Siyah seçenekleri ve farklı tasarımı ile realme 11 Pro Serisi, teknoloji ve lüks dokunuşu bir araya getiriyor.

    Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Realme, 11 Pro Serisi’ni  Mete Gazoz ve Melissa Vargas’ın yer aldığı reklam filmi ile tanıttı. Yılın amiral gemisi olarak konumlandırılan realme 11 Pro Serii, iyi bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlıyor. Aynı zamanda realme tasarım stüdyosu ve Gucci önceki tasarımcısı Matteo Menotto’nun katkılarıyla yaratılan olağanüstü tasarımı ile kullanıcılarını yepyeni bir deneyim sağlamayı hedefliyor. 

    Güçlü performans ve zarif tasarımın birleşimi: Realme 11 Pro serisi 

    “Dare to leap” fikrini benimseyen Realme, lüks markaların üst düzey tasarım ve işçiliğini dünyanın dört bir yanındaki gençlerle buluşturmak amacıyla, realme tasarım stüdyosu ve Gucci'nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto, realme 11 Pro Serisi için özel bir tasarıma ortaklaşa imza attılar.

    Matteo Menotto, çantalar ve diğer tekstil ürünleri için moda baskı tasarımları yaratmasıyla tanınır.  Tasarım baskı modası ve cep telefonu tasarımının birleşimi "Moda Şehri" Milano'dan ilham alıyor. Milano'nun moda kültürü, temel mizacı ve sanatsal atmosferi benzersiz bir estetik ve tasarım ilhamına zemin sağlıyor. realme 11 Pro serisinin yuvarlak şekilli kamera modülü tasarımı yükselen güneşe benziyor, ortadaki sarı çizgi uzaklara uzanan bir yolu sembolize ederken, bej vegan deri caddenin her iki tarafındaki güneşin rengini somutlaştırarak Milano'da güneşin doğduğu güzel anı mükemmel bir şekilde sunuyor.

    Farklı stiller için üç çarpıcı renk

    Realme 11 Pro Serisi, yeni dönemin estetik ihtiyaçlarına hitap eden, modaya uygun tasarımı ve renk seçenekleri realme 11 Pro+ 5G,  Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili ve Astral Siyah olmak üzere üç renk seçeneğini, realme 11 Pro 5G  ise Gündoğumu Beji ve Astral Siyah  renk seçeneklerini  kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

    realme teknolojiyestetik tasarımı ile sunuyor

    Realme 11 Pro+ 5G, 200MP SuperZoom Kamera ve Otomatik Yakınlaştırma modu, SuperOIS, Ay Modu, Süper Grup Portresi ve daha fazlası gibi bir dizi kamera özelliği ile birlikte geliyor.Bu özellikleri günümüz tasarımı ile birleştirere hem estetik hem de teknolojiye ayak uydurmuş görünüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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