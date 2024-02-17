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    Realme 12 Lite ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

    Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus'tan sonra seriye eklenecek yeni model belli oldu. IMEI veritabanında görünen Realme 12 Lite, premium özelliklerin kısıldığı uygun fiyatlı model olacak.
    realme 12 lite özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme 12 serisine yeni bir model geliyor. Realme 12 Pro ve 12 Pro+, şık tasarım, kaliteli kavisli ekran ve etkileyici kamera sensörlerine sahip modellerdi. Bu seriye daha uygun fiyatlı Realme 12 Lite katılacak. Realme 12 Lite, RMX3890 model numarasıyla IMEI veritabanında görüntülendi.

    Bu model numarası aynı zamanda Realme C67’ye ait olduğundan Realme’nin isim değişikliği yapıp Realme 12 Lite olarak piyasaya yeniden süreceği söyleniyor. Bu bağlamda Realme 12 Lite’ın kalbinde Snapdragon 685 olacak. Telefon, 6.72 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekrana sahip olacak 50MP çift kamera kurulumu, 8MP ön kamera, 5000 mAh batarya, yanda parmak izi okuyucu, diğer özellikler arasında.

    Realme 12 Lite modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak cihaz IMEI veritabanında ortaya çıktığından tanıtılması yakındır.

    Realme 12 Lite beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.72 inç, FHD+, 120Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
    • Bellek: 4GB/6GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 50MP ana kamera + 2MP derinlik
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 5000 mAh, 33w hızlı şarj
    • Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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