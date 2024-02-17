Tam Boyutta Gör Realme 12 serisine yeni bir model geliyor. Realme 12 Pro ve 12 Pro+, şık tasarım, kaliteli kavisli ekran ve etkileyici kamera sensörlerine sahip modellerdi. Bu seriye daha uygun fiyatlı Realme 12 Lite katılacak. Realme 12 Lite, RMX3890 model numarasıyla IMEI veritabanında görüntülendi.

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Bu model numarası aynı zamanda Realme C67’ye ait olduğundan Realme’nin isim değişikliği yapıp Realme 12 Lite olarak piyasaya yeniden süreceği söyleniyor. Bu bağlamda Realme 12 Lite’ın kalbinde Snapdragon 685 olacak. Telefon, 6.72 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekrana sahip olacak 50MP çift kamera kurulumu, 8MP ön kamera, 5000 mAh batarya, yanda parmak izi okuyucu, diğer özellikler arasında.

Realme 12 Lite modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak cihaz IMEI veritabanında ortaya çıktığından tanıtılması yakındır.

Realme 12 Lite beklenen özellikleri

Ekran : 6.72 inç, FHD+, 120Hz, IPS LCD

: 6.72 inç, FHD+, 120Hz, IPS LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 685

: Qualcomm Snapdragon 685 Bellek : 4GB/6GB RAM

: 4GB/6GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 50MP ana kamera + 2MP derinlik

: 50MP ana kamera + 2MP derinlik Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 5000 mAh, 33w hızlı şarj

: 5000 mAh, 33w hızlı şarj Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0

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Realme 12 Lite ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri