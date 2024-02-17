Realme 12 Lite ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

Bu model numarası aynı zamanda Realme C67’ye ait olduğundan Realme’nin isim değişikliği yapıp Realme 12 Lite olarak piyasaya yeniden süreceği söyleniyor. Bu bağlamda Realme 12 Lite’ın kalbinde Snapdragon 685 olacak. Telefon, 6.72 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekrana sahip olacak 50MP çift kamera kurulumu, 8MP ön kamera, 5000 mAh batarya, yanda parmak izi okuyucu, diğer özellikler arasında.
Realme 12 Lite modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak cihaz IMEI veritabanında ortaya çıktığından tanıtılması yakındır.
Realme 12 Lite beklenen özellikleri
- Ekran: 6.72 inç, FHD+, 120Hz, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- Bellek: 4GB/6GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 50MP ana kamera + 2MP derinlik
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5000 mAh, 33w hızlı şarj
- Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.