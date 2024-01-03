Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus'ın tasarımı ortaya çıktı: Telefonlar neler sunacak?

Realme 12 Pro ve Pro+ beklenen özellikler
12 Pro+ versiyonunda Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2'nin yer alması bekleniyor. 12 Pro’nun ise Snapdragon 7 Gen 3 ile geleceği söyleniyor.
Realme 12 Pro+’ta 64 megapiksel OIS destekli Omnivision OV64B periskop telefoto kamera yer alacak. Pro versiyonda ise 32 megapiksel Sony IMX709 2x telefoto kameranın kullanıldığı belirtiliyor. Standart Realme 12 hakkındaki detaylar ise şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.