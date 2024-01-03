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    Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus'ın tasarımı ortaya çıktı: Telefonlar neler sunacak?

    Realme 12 serisi yakında tanıtılacak. Ocak ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen tanıtımdan önce Pro modellerinin tasarımı ortaya çıktı. Telefonlar hangi özelliklere sahip olacak?
    Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus'ın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme 12 serisi yakında tanıtılacak. Ocak ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen tanıtımdan önce Pro modellerinin tasarımı ortaya çıktı. Tanıtımın Hindistan’da yapılacağı söylense de, Realme 12 Pro ve Pro+ modellerinin Çin’de TENAA tarafından onaylanması ilk durağın Çin olabileceğini de gösteriyor.

    Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus'ın tasarımı ortaya çıktı

    Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus'ın tasarımı ortaya çıktı
    Seride Realme 12, 12 Pro ve 12 Pro+ modelleri yer alacak. Realme 12 Pro ve 12 Pro+, TENAA’nın veri tabanında RMX3843 ve RMX3841 model numaralarıyla boy gösteriyor. Veri tabanına eklenen görseller, tasarımın şirketin amiral gemisi telefonu Realme GT 5 Pro’ya oldukça benzer olduğunu gösteriyor.  İki akıllı telefon da deri arka paneller ve büyük yuvarlak kamera modülleriyle gelecek ve dikey şeritlere sahip olacak. Aynı zamanda iki telefon da kavisli ekranlara ile gelecek.

    Realme 12 Pro ve Pro+ beklenen özellikler

    12 Pro+ versiyonunda Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2'nin yer alması bekleniyor. 12 Pro’nun ise Snapdragon 7 Gen 3 ile geleceği söyleniyor.

    Realme 12 Pro+’ta 64 megapiksel OIS destekli Omnivision OV64B periskop telefoto kamera yer alacak. Pro versiyonda ise 32 megapiksel Sony IMX709 2x telefoto kameranın kullanıldığı belirtiliyor. Standart Realme 12 hakkındaki detaylar ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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