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    Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+ yeni bir sertifika daha aldı: Lansman yakın olabilir

    Aralık ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+, BIS sertifikasyon sitesinde listelendi. İşte beklenen özellikler:    
    Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro Plus yeni bir sertifika daha aldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde GT 5 Pro'yu piyasaya süren Realme, şimdilerde 12 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise seriden Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+, BIS sertifika sitesinde listelendi. 8 Aralık 2023'te sırasıyla "RMX3842" ve "RMX3840" model numaralarıyla listelenen Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+'ın bazı özellikleri ise liste sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+'ın beklenen özellikleri:

    Snapdragon 7 Gen 3 işlemci tarafından desteklenmesi beklenen Realme 12 Pro+'ın 64MP OmniVision OV64B birincil sensöre ve 3x periskop telefoto kameraya sahip olması bekleniyor. Realme 12 Pro'nun ise 32MP Sony IMX709 2x telefoto lensle donatılması bekleniyor.

    Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro Plus yeni bir sertifika daha aldı Tam Boyutta Gör
    Son olarak Aralık ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Realme 12 serisinden Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+'ın Redmi Note 13 serisiyle sıkı bir rekabet halinde olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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