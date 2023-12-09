Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+ yeni bir sertifika daha aldı: Lansman yakın olabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde GT 5 Pro'yu piyasaya süren Realme, şimdilerde 12 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise seriden Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+, BIS sertifika sitesinde listelendi. 8 Aralık 2023'te sırasıyla "RMX3842" ve "RMX3840" model numaralarıyla listelenen Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+'ın bazı özellikleri ise liste sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+'ın beklenen özellikleri:

Snapdragon 7 Gen 3 işlemci tarafından desteklenmesi beklenen Realme 12 Pro+'ın 64MP OmniVision OV64B birincil sensöre ve 3x periskop telefoto kameraya sahip olması bekleniyor. Realme 12 Pro'nun ise 32MP Sony IMX709 2x telefoto lensle donatılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak Aralık ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Realme 12 serisinden Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+'ın Redmi Note 13 serisiyle sıkı bir rekabet halinde olması bekleniyor.

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