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    Realme Narzo serisinin lansmanı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

    Realme, Redmi ve Poco'ya rakip olarak piyasaya süreceği yeni Narzo serisi telefonlarını yarın tanıtacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle şirket yaklaşan tüm etkinliklerini askıya aldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme Narzo serisinin lansmanı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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    Realme, 26 Mart'ta yani yarın Hindistan'da Realme Narzo 10 ve Narzo 10A isimli akıllı telefonlarını tanıtacaktı ancak lansman iptal edildi.

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    Bildiğiniz üzere kısa süre önce Hindistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu durum şirketin planlarını değiştirmesine neden oldu.

    Tüm etkinlikler ertelendi

    Realme CEO'su Madhav Sheth, Narzo akıllı telefonlarının lansmanı da dahil olmak üzere yaklaşan tüm etkinliklerini askıya almaya karar verdiklerini açıkladı.

    Çinli şirketin Redmi ve Poco markalı cihazlara rakip olarak piyasaya süreceği yeni Narzo serisi telefonlarını ne zaman tanıtacağı şu an için belirsizliğini koruyor.



    https://twitter.com/MadhavSheth1/status/1242672434433540101 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Darknesia (Darknesia ) 1 sa.
    Görüldüğünde kendini sürekli "Barzo" diye okutturan telefon.
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