Realme Narzo serisinin lansmanı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

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Realme, 26 Mart'ta yani yarın Hindistan'da Realme Narzo 10 ve Narzo 10A isimli akıllı telefonlarını tanıtacaktı ancak lansman iptal edildi.

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Bildiğiniz üzere kısa süre önce Hindistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu durum şirketin planlarını değiştirmesine neden oldu.

Tüm etkinlikler ertelendi

Realme CEO'su Madhav Sheth, Narzo akıllı telefonlarının lansmanı da dahil olmak üzere yaklaşan tüm etkinliklerini askıya almaya karar verdiklerini açıkladı.

Çinli şirketin Redmi ve Poco markalı cihazlara rakip olarak piyasaya süreceği yeni Narzo serisi telefonlarını ne zaman tanıtacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

https://twitter.com/MadhavSheth1/status/1242672434433540101

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