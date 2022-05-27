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    Realme Pad X fiyatına göre iddialı

    Realme Pad X adlı tablet modelinde 11 inçlik Full HD+ LCD ekran, Snapdragon 695 yonga seti, dörtlü hoparlör, 33W hızlı şarj ve uygun bir fiyat etiketi bulunuyor. 
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    Realme Pad X
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    Tablet pazarında bir süredir giriş seviyesinde rekabet etmeyi tercih eden realme markasının yeni modeli de yine aynı kitleyi hedeliyor. Bu kez tasarım ve donanım açısından daha iyi olmuş diyebiliriz.

    Realme Pad X özellikleri ve fiyatı

    • 11 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Snapdragon 695 yonga seti
    • 4GB/6GB RAM
    • 128GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 8340mAh batarya
    • 33W hızlı şarj
    • 193$ (4GB/128GB), 237$ (6GB/128GB)

    Realme Pad X tablet modeli giriş seviyesi fiyat etiketine rağmen 450 nit parlaklık değeri, 7.1mm kalınlık, geniş açılı ön kamera, dörtlü hoparlör, Dolby Atmos desteği gibi ayrıntılarla öne çıkıyor. Satışlar ilk olarak Çin’de başlayacak.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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