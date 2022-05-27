Realme Pad X fiyatına göre iddialı

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Tablet pazarında bir süredir giriş seviyesinde rekabet etmeyi tercih eden realme markasının yeni modeli de yine aynı kitleyi hedeliyor. Bu kez tasarım ve donanım açısından daha iyi olmuş diyebiliriz.

Realme Pad X özellikleri ve fiyatı

11 inçlik Full HD+ LCD ekran

Snapdragon 695 yonga seti

4GB/6GB RAM

128GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

8340mAh batarya

33W hızlı şarj

193$ (4GB/128GB), 237$ (6GB/128GB)

Realme Pad Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

Realme Pad X tablet modeli giriş seviyesi fiyat etiketine rağmen 450 nit parlaklık değeri, 7.1mm kalınlık, geniş açılı ön kamera, dörtlü hoparlör, Dolby Atmos desteği gibi ayrıntılarla öne çıkıyor. Satışlar ilk olarak Çin’de başlayacak.

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Realme Pad X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı