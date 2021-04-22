realme Q3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Bu hafta 4 yeni model tanıtan realme markasının serideki en iyi telefonu realme Q3 Pro oldu. Model fiyat performans anlamında son dönemin en rekabetçi akıllı telefonlarından olacak düzeyde donanıma sahip.

realme Q3 Pro özellikleri ve fiyatı

realme Q3 Pro tam bir fiyat-performans telefonu olmuş diyebiliriz. Elbette Çin’e göre bu fiyatlarda oldukça rekabetçi olacak ancak ülke dışında fiyatlar biraz daha yukarı çıkıyor. Oyuncular için de bazı ekstraları mevcut.

Ayrıca Bkz. "Casper kurumlara sunduğu hizmetleri İş İçin Teknoloji çatısı altında topluyor"

İlginizi Çekebilir

realme Q3 ve Q3i en uygun 5G telefonlar oldu

6.43 inçlik AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunan realme Q3 Pro modeli 120Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. 360Hz dokunmatik örnekleme hızı oyunlarda anlık tepki sağlıyor. Diğer taraftan titreşim motoru da oyunlarda en iyi tecrübeyi amaçlıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinde oluşan 6nm sürecindeki Dimensity 1100 yonga setinin güç verdiği modelde 6GB/8GB (LPDDR5?) bellek ve 128GB/256GB UFS 3.1 depolama yer alıyor. 3175 milimetrekare alana sahip buhar odası ise 15 dereceye kadar soğutma sağlıyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. Yanında ise 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde de makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 4500mAh kapasiteli batarya için 30W hızlı şarj eklenmiş. Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör sunan realme Q3 Pro fiyatları şu şekilde.

realme Q3 Pro 6GB + 128GB – 246$

realme Q3 Pro 8GB + 128GB – 277$

realme Q3 Pro 8GB + 256GB – 308$

https://www.gizmochina.com/2021/04/22/realme-q3-pro-dimensity-1100-chip-launched-alongside-realme-q3/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.