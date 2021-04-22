Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme Q3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    realme Q3 Pro modelinde 6nm Dimensity 1100 yonga seti, AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, büyük buhar odası, 4K 60fps video kaydı, 30W hızlı şarj gibi özellikler uygun fiyata sunuluyor.
    22 Nisan 2021, 22:15 (43 dk.)
    118
    39
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    realme Q3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Bu hafta 4 yeni model tanıtan realme markasının serideki en iyi telefonu realme Q3 Pro oldu. Model fiyat performans anlamında son dönemin en rekabetçi akıllı telefonlarından olacak düzeyde donanıma sahip.

    realme Q3 Pro özellikleri ve fiyatı

    realme Q3 Pro tam bir fiyat-performans telefonu olmuş diyebiliriz. Elbette Çin’e göre bu fiyatlarda oldukça rekabetçi olacak ancak ülke dışında fiyatlar biraz daha yukarı çıkıyor. Oyuncular için de bazı ekstraları mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Casper kurumlara sunduğu hizmetleri İş İçin Teknoloji çatısı altında topluyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar realme Q3 ve Q3i en uygun 5G telefonlar oldu

    6.43 inçlik AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunan realme Q3 Pro modeli 120Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. 360Hz dokunmatik örnekleme hızı oyunlarda anlık tepki sağlıyor. Diğer taraftan titreşim motoru da oyunlarda en iyi tecrübeyi amaçlıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

    4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinde oluşan 6nm sürecindeki Dimensity 1100 yonga setinin güç verdiği modelde 6GB/8GB (LPDDR5?) bellek ve 128GB/256GB UFS 3.1 depolama yer alıyor. 3175 milimetrekare alana sahip buhar odası ise 15 dereceye kadar soğutma sağlıyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. Yanında ise 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde de makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 4500mAh kapasiteli batarya için 30W hızlı şarj eklenmiş. Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör sunan realme Q3 Pro fiyatları şu şekilde.

    realme Q3 Pro 6GB + 128GB – 246$

    realme Q3 Pro 8GB + 128GB – 277$

    realme Q3 Pro 8GB + 256GB – 308$



    https://www.gizmochina.com/2021/04/22/realme-q3-pro-dimensity-1100-chip-launched-alongside-realme-q3/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    M
    mekanikk.g 4 saat önce

    Haksız bir ceza yediğimizi düşünürsek nasıl itiraz edicez

    F
    frostburn 10 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 2 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    realme sürekli telefon micmak durumunda misin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    yaz oradan 7000?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Cyberpunk 2077'yi kaç kişinin iade ettiği ve satın aldığı açıklandı 28 dk. Galaxy S20 FE modeli sadece Snapdragon 865 ile satılacak 43 dk. GÖRÜNTÜLENEN realme Q3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi 1 sa. realme Q3 ve Q3i en uygun 5G telefonlar oldu 1 sa. NASA'dan bir ilk daha: Mars atmosferinden oksijen üretildi 1 sa. Twitter, işletmeler için Profesyonel Profiller özelliği getiriyor 2 sa. Garmin yeni akıllı saat modelleri Venu 2 ve 2S'i tanıttı 2 sa. iPhone 13 nasıl olacak ? | Mobilite Yeni Bölüm 2 sa. Sony, tedarikçilerden PS5 üretimini arttırmalarını istiyor 3 sa. Xiaomi Mi 11 anakart yanması sorunuyla karşı karşıya 3 sa. PS Plus Video Pass duyuruldu: PS Plus'a ek ücret olmadan filmler ve diziler eklenecek 3 sa. AMD FidelityFX’i Xbox Series X ve S için kullanıma sundu 4 sa. Yeni Honda HR-V'nin tüm detayları ortaya çıktı 4 sa. Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak 4 sa. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı 4 sa. Tayvan'ın en büyük DRAM üreticisi Nanya, 10 milyar dolarlık yarı iletken tesisi kuracak 5 sa. Sevilen korku filmi serisi The Conjuring'in yeni filminden ilk fragman paylaşıldı 5 sa. Battlefield'ın mobil oyunu duyuruldu; PC ve konsollar için çıkacak Battlefield'dan yeni detaylar paylaşıldı 5 sa. Arctic tüm soğutucularında garantiyi 6 yıla çıkardı: Önceki satın alımlar da dahil edildi 6 sa. Thodex CEO'sundan açıklama: Siber saldırıya uğradık 6 sa. Samsung, eski Galaxy telefonları akıllı ev sensörlerine dönüştürüyor 6 sa. Wall Street devinin CIO’sundan Bitcoin (BTC) yorumu: 20 bin dolara gerileyebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız