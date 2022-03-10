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    Realme TechLife Watch S100 akıllı bileklik karşınızda

    Realme TechLife Watch S100 akıllı bileklik modeli vücut ısısı ölçebilen yapısı ile rekabette farklılaşmaya çalışacak. Yine de elde edilen sağlık değerlerine güvenilmemesi siteniyor.
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    Realme TechLife Watch S100
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    Son dönemde daha geniş bir dörtgen tasarım sunarak kullanıcıların görüş tecrübesini genişletmeyi amaçlayan akıllı bilekliklerin sayısı hızla artıyor. Realme TechLife Watch S100 akıllı bileklik buna son örnek oldu.

    Realme TechLife Watch S100 özellikleri ve fiyatı

    • 1.69 inçlik LCD ekran
    • IP68 koruması
    • Nabız sensörü
    • Vücut ısısı ölçme
    • Kandaki oksijeni ölçme
    • 26$

    Realme TechLife Watch S100 akıllı bileklik modeli nabız ve kandaki oksijen seviyesi yanında vücut ısısı ölçme özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor. Bununla birlikte firma tıbbi teşhis için bu verilere güvenmenizi istemiyor.

    24 farklı spor modu ve 110 ekran teması sunan akıllı saat uygun fiyata iyi bir performans amaçlıyor. Bu ürünün yanında Bluetooth 5.2 ile bağlanan Realme TechLife Buds N100 kulaklık model de 17$ olarak satılacak.

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