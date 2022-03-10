Realme TechLife Watch S100 akıllı bileklik karşınızda

Tam Boyutta Gör

Son dönemde daha geniş bir dörtgen tasarım sunarak kullanıcıların görüş tecrübesini genişletmeyi amaçlayan akıllı bilekliklerin sayısı hızla artıyor. Realme TechLife Watch S100 akıllı bileklik buna son örnek oldu.

Realme TechLife Watch S100 özellikleri ve fiyatı

1.69 inçlik LCD ekran

IP68 koruması

Nabız sensörü

Vücut ısısı ölçme

Kandaki oksijeni ölçme

26$

Realme Buds Q2s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 gün önce eklendi

Realme TechLife Watch S100 akıllı bileklik modeli nabız ve kandaki oksijen seviyesi yanında vücut ısısı ölçme özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor. Bununla birlikte firma tıbbi teşhis için bu verilere güvenmenizi istemiyor.

24 farklı spor modu ve 110 ekran teması sunan akıllı saat uygun fiyata iyi bir performans amaçlıyor. Bu ürünün yanında Bluetooth 5.2 ile bağlanan Realme TechLife Buds N100 kulaklık model de 17$ olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Realme TechLife Watch S100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı