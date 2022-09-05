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    Realme Watch 3 Pro'nun fiyatı ve özellikleri belli oldu

    Önümüzdeki günlerde kulanıcıların karşısına çıkacak Realme Watch 3 Pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. İşte yeni akıllı saat hakkında merak edilen tüm detaylar
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    Realme Watch 3 Pro'nun fiyatı ve özellikleri belli oldu
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    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, 6 Eylül'de Realme Buds Air 3S ve Watch 3 Pro dahil olmak üzere birçok ürünü duyurmaya hazırlanıyor. Yaklaşan cihazların tanıtımından birkaç gün önce, Realme Watch 3 Pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

    Realme Watch 3 Pro neler sunacak?

    Bildirilenlere göre Hindistan merkezli bir e-ticaret şirketi olan Flipkart'ta 5.499 Rs (yaklaşık 69 dolar) fiyat etiketi ile listelenen yeni akıllı saat, Siyah ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte silikon kayış malzeme ile donatılan ve dikdörtgen bir kadrana sahip olan Realme Watch 3 Pro, oldukça sade bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. 

    Teknik tarafta ise Realme Watch 3 Pro, Always On Display destekli 368 x 448 piksel 1.78 inç AMOLED ekran10 güne kadar dayanabilen Lityum-iyon pilivmeölçer ve kalp atış hızı sensörlerini beraberinde getirecek. Realme, yeni akıllı saatin 150 dakika içerisinde tamamen şarj edilebileceğini ve kullanıcıların saat üzerinde bulunan dahili mikrofon ve hoparlör üzerinden tüm arama işlevlerini gerçekleştirebileceğini söylüyor. 

    Realme Watch 3 Pro'nun tanıtım etkinliği 6 Eylül’de Türkiye saatiyle 09.00’da başlayacak. Bu etkinlikte saatin tüm teknik özellikleri ve resmi fiyatının açıklanması bekleniyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 6 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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