Nubia yeni akıllı telefon soğutucusunu duyurdu

Tam Boyutta Gör Günümüz amiral gemisi akıllı telefonlar özel soğutma sistemleriyle geliyor. Yine de daha fazla destek isteyen veya soğutma sistemine ihtiyaç duyan kullanıcılar için farklı fan alternatifleri bulmak mümkün.

Nubia Red Devil Radiator 4 Pro özellikleri ve fiyatı

Nubia Red Devil Radiator 4 Pro akıllı telefon soğutmasının amiral gemisi denebilir. Agresif bir tasarımı olan soğutucu metal görünüme sahip. RGB aydınlatma ile Espor tecrübesi yaşamak isteyenlere hitap ediyor.

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Yenilikçi bir hava süspansiyon sistemine sahip olan soğutucu Red Devil telefonlarını temel almış. 27W seviyesine kadar soğutma sağlayabilen aksesuar 4 farklı mod ile geliyor. Kullanıcılar mekanik tuşları ile modlar arasında geçiş yapabiliyor.

Aksesuar 70-85mm arasında genişliği olan soğutucu maksimum -7 derece seviyesine kadar inebiliyor ancak ortam sıcaklığı ve telefonun yaydığı ısı bunda etkili. Nubia Red Devil Radiator 4 Pro soğutucusu 25$ fiyat etiketine sahip.

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Red Devil Radiator 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiy