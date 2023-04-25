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    Nubia yeni akıllı telefon soğutucusunu duyurdu

    Uzun süreler akıllı telefon başında oyun oynayanlar için Nubia Red Devil Radiator 4 Pro fanlı soğutucu tanıtıldı. 27W seviyesine kadar soğutma yapabilen aksesuar RGB aydınlatmaya da sahip.
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    Nubia Red Devil Radiator 4 Pro Tam Boyutta Gör
    Günümüz amiral gemisi akıllı telefonlar özel soğutma sistemleriyle geliyor. Yine de daha fazla destek isteyen veya soğutma sistemine ihtiyaç duyan kullanıcılar için farklı fan alternatifleri bulmak mümkün.

    Nubia Red Devil Radiator 4 Pro özellikleri ve fiyatı

    Nubia Red Devil Radiator 4 Pro akıllı telefon soğutmasının amiral gemisi denebilir. Agresif bir tasarımı olan soğutucu metal görünüme sahip. RGB aydınlatma ile Espor tecrübesi yaşamak isteyenlere hitap ediyor.

    Yenilikçi bir hava süspansiyon sistemine sahip olan soğutucu Red Devil telefonlarını temel almış. 27W seviyesine kadar soğutma sağlayabilen aksesuar 4 farklı mod ile geliyor. Kullanıcılar mekanik tuşları ile modlar arasında geçiş yapabiliyor.

    Aksesuar 70-85mm arasında genişliği olan soğutucu maksimum -7 derece seviyesine kadar inebiliyor ancak ortam sıcaklığı ve telefonun yaydığı ısı bunda etkili. Nubia Red Devil Radiator 4 Pro soğutucusu 25$ fiyat etiketine sahip.

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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