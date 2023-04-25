Nubia yeni akıllı telefon soğutucusunu duyurdu

Nubia Red Devil Radiator 4 Pro özellikleri ve fiyatı
Nubia Red Devil Radiator 4 Pro akıllı telefon soğutmasının amiral gemisi denebilir. Agresif bir tasarımı olan soğutucu metal görünüme sahip. RGB aydınlatma ile Espor tecrübesi yaşamak isteyenlere hitap ediyor.
Yenilikçi bir hava süspansiyon sistemine sahip olan soğutucu Red Devil telefonlarını temel almış. 27W seviyesine kadar soğutma sağlayabilen aksesuar 4 farklı mod ile geliyor. Kullanıcılar mekanik tuşları ile modlar arasında geçiş yapabiliyor.
Aksesuar 70-85mm arasında genişliği olan soğutucu maksimum -7 derece seviyesine kadar inebiliyor ancak ortam sıcaklığı ve telefonun yaydığı ısı bunda etkili. Nubia Red Devil Radiator 4 Pro soğutucusu 25$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)