Red Magic 9 Pro'nun resmi görselleri paylaşıldı: Telefon neler sunuyor?

Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak telefonun gümüş ve siyah renk versiyonlarında transparan arka kapak tasarımı yer alıyor. Telefonda RGB aydınlatma da bulunuyor.
Red Magic 9 Pro'nun özellikleri ve çıkış tarihi
Ön kameranın ekran altına gömülmesiyle gerçek tam ekran deneyimi yaşatacak oyuncu telefonu aynı zamanda kamera çıkıntısı da barındırmıyor. Böylelikle tutuş hissiyatı arttırılmış oluyor.
Red Magic 9 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise 50 Megapiksel Samsung GN5 sensöründen güç alan OIS destekli ana kamera ve yine 50 Megapiksel çözünürlükte Samsung JN1 sensörlü ultra geniş kamerayla gelmesi bekleniyor.
Red Magic 9 Pro 23 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.