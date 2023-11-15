Red Magic 9 Pro'nun resmi görselleri paylaşıldı: Telefon neler sunuyor?

Nubia yeni nesil amiral gemisi telefonu Red Magic 9 Pro'yu duyurmaya hazırlanıyor. Firma Red Magic 9 Pro'nun resmi görsellerini paylaştı.

Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak telefonun gümüş ve siyah renk versiyonlarında transparan arka kapak tasarımı yer alıyor. Telefonda RGB aydınlatma da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Red Magic 9 Pro'nun özellikleri ve çıkış tarihi

Ön kameranın ekran altına gömülmesiyle gerçek tam ekran deneyimi yaşatacak oyuncu telefonu aynı zamanda kamera çıkıntısı da barındırmıyor. Böylelikle tutuş hissiyatı arttırılmış oluyor.

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Red Magic 9 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise 50 Megapiksel Samsung GN5 sensöründen güç alan OIS destekli ana kamera ve yine 50 Megapiksel çözünürlükte Samsung JN1 sensörlü ultra geniş kamerayla gelmesi bekleniyor.

Red Magic 9 Pro 23 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

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