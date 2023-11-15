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    Red Magic 9 Pro'nun resmi görselleri paylaşıldı: Telefon neler sunuyor?

    Nubia yeni nesil amiral gemisi telefonu Red Magic 9 Pro'yu duyurmaya hazırlanıyor. Resmi görselleri paylaşılan telefon 23 Kasım'da tanıtılacak. Telefon hangi özellikleri sunuyor?
    Red Magic 9 Pro'nun resmi görselleri paylaşıldı
    Nubia yeni nesil amiral gemisi telefonu Red Magic 9 Pro'yu duyurmaya hazırlanıyor. Firma Red Magic 9 Pro'nun resmi görsellerini paylaştı.

    Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak telefonun gümüş ve siyah renk versiyonlarında transparan arka kapak tasarımı yer alıyor. Telefonda RGB aydınlatma da bulunuyor.

    Red Magic 9 Pro'nun resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Red Magic 9 Pro'nun resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Red Magic 9 Pro'nun özellikleri ve çıkış tarihi

    Ön kameranın ekran altına gömülmesiyle gerçek tam ekran deneyimi yaşatacak oyuncu telefonu aynı zamanda kamera çıkıntısı da barındırmıyor. Böylelikle tutuş hissiyatı arttırılmış oluyor.

    Red Magic 9 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise 50 Megapiksel Samsung GN5 sensöründen güç alan OIS destekli ana kamera ve yine 50 Megapiksel çözünürlükte Samsung JN1 sensörlü ultra geniş kamerayla gelmesi bekleniyor.

    Red Magic 9 Pro 23 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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