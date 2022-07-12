1000 nit mini LED oyun monitörü: Red Magic oyuncu monitörü

Çinli üretici, Red Magic 7S akıllı telefon serisiyle birlikte yeni oyun monitörünü duyurdu. 27 inç mini LED monitör, PC oyunları için HDR desteği gibi güzel özelliklere sahip bir monitör olarak karşımızda.
1000 nit parlaklık
DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan ürün, 10 bit görüntü işleme ve NoteBookCheck’e göre renk doğruluğu için insan gözünün algılayabildiğinin 1 altı Delta-E özelliğine sahip.
Ek olarak monitör, 178 derece görüş açışı sunuyor ve mm-dalga kablosuz ekran yansıtmayı destekliyor. TÜV Rheinland sertifikalı mavi ışık filtresi ve ayrıca AMD FreeSync Premium Pro ve ultra yüksek frekanslı PWM karartmayı destekliyor.
Red Magic oyun monitörü, kablosuz ekran yansıtmayı destekleyen 4K sürüm ve 240Hz yenileme hızı, 400 nit maksimum parlaklık sunan 2K sürüm olmak üzere iki modelle satılacak. Ancak 2K modelde mini LED arka aydınlatma bulunmuyor.
Daha yüksek yenileme hızına sahip oyun monitörleri piyasada giderek daha popüler hale geliyor. 120 Hz, 144Hz’ın ardından markalar 240 Hz’a kadar çıkan yenileme hızlarıyla denemeler yaparken, ekranları 4K çözünürlük, OLED panel, kavisli tasarım, büyük boyut gibi başka dikkat çekici özelliklerle eşleştiriyor.
Eylül'de satışta
RedMagic, oyun monitörünün Eylül ayında satışa sunulacağını söyledi ancak monitörün Çin dışında pazarlarda satılıp satılmayacağı ve fiyat konusunda bir bilgi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...