1000 nit mini LED oyun monitörü: Red Magic oyuncu monitörü



Çinli üretici, Red Magic 7S akıllı telefon serisiyle birlikte yeni oyun monitörünü duyurdu. 27 inç mini LED monitör, PC oyunları için HDR desteği gibi güzel özelliklere sahip bir monitör olarak karşımızda.

Red Magic 7 serisi karşınızda 4 ay önce eklendi

1000 nit parlaklık

DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan ürün, 10 bit görüntü işleme ve NoteBookCheck’e göre renk doğruluğu için insan gözünün algılayabildiğinin 1 altı Delta-E özelliğine sahip.

Ek olarak monitör, 178 derece görüş açışı sunuyor ve mm-dalga kablosuz ekran yansıtmayı destekliyor. TÜV Rheinland sertifikalı mavi ışık filtresi ve ayrıca AMD FreeSync Premium Pro ve ultra yüksek frekanslı PWM karartmayı destekliyor.

Red Magic oyun monitörü, kablosuz ekran yansıtmayı destekleyen 4K sürüm ve 240Hz yenileme hızı, 400 nit maksimum parlaklık sunan 2K sürüm olmak üzere iki modelle satılacak. Ancak 2K modelde mini LED arka aydınlatma bulunmuyor.

Daha yüksek yenileme hızına sahip oyun monitörleri piyasada giderek daha popüler hale geliyor. 120 Hz, 144Hz’ın ardından markalar 240 Hz’a kadar çıkan yenileme hızlarıyla denemeler yaparken, ekranları 4K çözünürlük, OLED panel, kavisli tasarım, büyük boyut gibi başka dikkat çekici özelliklerle eşleştiriyor.

Eylül'de satışta

RedMagic, oyun monitörünün Eylül ayında satışa sunulacağını söyledi ancak monitörün Çin dışında pazarlarda satılıp satılmayacağı ve fiyat konusunda bir bilgi paylaşmadı.

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