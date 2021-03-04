RedMagic 6 serisi oyunlara hazır

Çinli ZTE’nin global pazardaki oyuncu markası Nubia RedMagic bu hafta iddialı iki yeni telefon duyurdu. RedMagic 6 ve RedMagic 6 Pro telefon modelleri performans ve verimlilik tarafındaki optimizasyonları ile dikkat çekiyor.

RedMagic 6 özellikleri ve fiyatı

RedMagic 6 modelinde 6.8 inçlik AMOLED ekran 2400×1080 piksel çözünürlük sunuyor. 165Hz tazeleme hızı oyunlarda akıcılığı arttırırken 500Hz tek parmak, 300Hz çok parmak tarama hızı sayesinde dokunmatik gecikmeleri 8ms seviyesine kadar indiriyor. İki tetik tuşunun dokunmatik örnekleme oranı da 400Hz seviyesinde.

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DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan ekran 10-bit renk desteği ve SGS mavi ışık sertifikası sunuyor. Nokta çentik sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 91.28 olurken 1000000:1 kontrast oranı ve ekrana entegre parmak izi okuyucu mevcut.

Firma telefonun tasarımını Mecha Sci-Fi olarak tanımlıyor. Arka panelin tamamında karbon fiber desenler yer alırken oyunun temasına uygun olarak asimetrik aydınlatma mevcut. RedMagic logosu da aydınlatmalı.

Telefon Snapdragon 888 yonga seti güç verirken LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama seçenekleri mevcut. Seçenekler arasında 18GB fiziki olarak yer alıyor ve muhtemelen 8GB-12GB seçeneklerinde sanal olarak 18GB imkanı da sunulacak.

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Oyunlarda ve içeriklerde en iyi performans için firma pek çok yazılım desteği kullanıyor. RedMagic Arc Reactor Performance, RAM Boost, Frame Optimization 2.0 ve Frame Optimization 2.0 bunlar arasında.

Soğutma tarafında ise ICE 6.0 çok boyutlu çözüm yer alıyor. 13 adet yapay zeka destekli ısı sensörleri, süper iletken bakır folyo, termal jel, grafen, VC ısı dağıtıcı ve 18000RPM fan şeklinde bileşenleri mevcut.

Telefonun arka kısmında 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör kullanılmış. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Kamera paketi 4K kayıt ve süper gece modu gibi destekler barındırıyor.

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WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, mmWave ve sub 6GHz 5G, çift stereo hoparlör, DTS X Ultra, Qualcomm aptX desteği, Full HD 165fps değerine kadar kablolu veya kablosuz harici ekrana aktarım, üçlü mikrofon dizilimi şeklinde diğer özellikler mevcut.

5050mAh kapasiteli bataryanın 66W hızlı şarj ile desteklendiği telefonun fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

RedMagic 6 8GB+128GB – 588$

RedMagic 6 12GB+128GB – 634$

RedMagic 6 12GB+256GB – 680$

RedMagic 6 Pro özellikleri ve fiyatı

RedMagic 6 Pro tasarım ve donanım anlamında hemen hemen aynı. Bellek seçenekleri daha yüksek. Soğutma tarafında havacılık sektöründe kullanılan 7 katmanlı buz plakası ve 20000RPM fan, tasarım tarafında alüminyum alaşım ve cam karışımı farkları arasında. Ayrıca 4500mAh kapasiteli batarya 120W GaN şarj teknolojisi ile desteklenmiş. Yine şeffaf Pro versiyonunda aydınlatmalı fan ekstrası mevcut. RedMagic 6 Pro fiyatları da şu şekilde:

RedMagic 6 Pro 12GB+128GB – 680$

RedMagic 6 Pro 12GB+ 256GB – 741$

RedMagic 6 Pro 16GB+ 256GB – 819$

RedMagic 6 Pro Special Edition 16GB+256GB – 865$

RedMagic 6 Pro Special Edition 18GB+512GB – 1020$

https://www.gizmochina.com/2021/03/04/374851-nubia-redmagic-6-6-pro-china-launch-price-specs-features/

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