Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RedMagic 6 serisi oyunlara hazır

    RedMagic 6 ve RedMagic 6 Pro modellerinde 165Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, çok hızlı dokunmatik ekran, çok akıcı tetik tuşları, performans optimizasyonu yer alıyor.
    04 Mart 2021, 20:45 (3 gün)
    1,9b
    1
    5
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    RedMagic 6 serisi oyunlara hazır

    Çinli ZTE’nin global pazardaki oyuncu markası Nubia RedMagic bu hafta iddialı iki yeni telefon duyurdu. RedMagic 6 ve RedMagic 6 Pro telefon modelleri performans ve verimlilik tarafındaki optimizasyonları ile dikkat çekiyor.

    RedMagic 6 özellikleri ve fiyatı

    RedMagic 6 modelinde 6.8 inçlik AMOLED ekran 2400×1080 piksel çözünürlük sunuyor. 165Hz tazeleme hızı oyunlarda akıcılığı arttırırken 500Hz tek parmak, 300Hz çok parmak tarama hızı sayesinde dokunmatik gecikmeleri 8ms seviyesine kadar indiriyor. İki tetik tuşunun dokunmatik örnekleme oranı da 400Hz seviyesinde.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında"

    DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan ekran 10-bit renk desteği ve SGS mavi ışık sertifikası sunuyor. Nokta çentik sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 91.28 olurken 1000000:1 kontrast oranı ve ekrana entegre parmak izi okuyucu mevcut.

    Firma telefonun tasarımını Mecha Sci-Fi olarak tanımlıyor. Arka panelin tamamında karbon fiber desenler yer alırken oyunun temasına uygun olarak asimetrik aydınlatma mevcut. RedMagic logosu da aydınlatmalı.

    Telefon Snapdragon 888 yonga seti güç verirken LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama seçenekleri mevcut. Seçenekler arasında 18GB fiziki olarak yer alıyor ve muhtemelen 8GB-12GB seçeneklerinde sanal olarak 18GB imkanı da sunulacak.

    RedMagic 6 serisi oyunlara hazır
    Tam Boyutta Gör

    Oyunlarda ve içeriklerde en iyi performans için firma pek çok yazılım desteği kullanıyor. RedMagic Arc Reactor Performance, RAM Boost, Frame Optimization 2.0 ve Frame Optimization 2.0 bunlar arasında.

    Soğutma tarafında ise ICE 6.0 çok boyutlu çözüm yer alıyor. 13 adet yapay zeka destekli ısı sensörleri, süper iletken bakır folyo, termal jel, grafen, VC ısı dağıtıcı ve 18000RPM fan şeklinde bileşenleri mevcut.

    Telefonun arka kısmında 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör kullanılmış. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Kamera paketi 4K kayıt ve süper gece modu gibi destekler barındırıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar ZTE tüm markalarını birleştiriyor

    RedMagic 6 serisi oyunlara hazır
    Tam Boyutta Gör

    WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, mmWave ve sub 6GHz 5G, çift stereo hoparlör, DTS X Ultra, Qualcomm aptX desteği, Full HD 165fps değerine kadar kablolu veya kablosuz harici ekrana aktarım, üçlü mikrofon dizilimi şeklinde diğer özellikler mevcut.

    5050mAh kapasiteli bataryanın 66W hızlı şarj ile desteklendiği telefonun fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

    RedMagic 6 8GB+128GB – 588$

    RedMagic 6 12GB+128GB – 634$

    RedMagic 6 12GB+256GB – 680$

    RedMagic 6 serisi oyunlara hazır

    RedMagic 6 Pro özellikleri ve fiyatı

    RedMagic 6 Pro tasarım ve donanım anlamında hemen hemen aynı. Bellek seçenekleri daha yüksek. Soğutma tarafında havacılık sektöründe kullanılan 7 katmanlı buz plakası ve 20000RPM fan, tasarım tarafında alüminyum alaşım ve cam karışımı farkları arasında. Ayrıca 4500mAh kapasiteli batarya 120W GaN şarj teknolojisi ile desteklenmiş. Yine şeffaf Pro versiyonunda aydınlatmalı fan ekstrası mevcut. RedMagic 6 Pro fiyatları da şu şekilde:

    RedMagic 6 Pro 12GB+128GB – 680$

    RedMagic 6 Pro 12GB+ 256GB – 741$

    RedMagic 6 Pro 16GB+ 256GB – 819$

    RedMagic 6 Pro Special Edition 16GB+256GB – 865$

    RedMagic 6 Pro Special Edition 18GB+512GB – 1020$



    https://www.gizmochina.com/2021/03/04/374851-nubia-redmagic-6-6-pro-china-launch-price-specs-features/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Marshall ilk tam kablosuz kulaklığını duyurdu
    3 sa.
    Xiaomi telefon fabrikasına genç çalışanlar aranıyor, TV üretimi de başlayacak
    1 gün
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    clb12 (Muhammet Çelebi) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    rog phone 5 icin beklemedeyim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    👍
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ApsinteX (Uğur Kcclk) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İste bu dolu cihazlardir ve olmustur. Cinli,Koreli,Amerikan uretici diye ayirmayacagim.. Ama telefonlar artik birer multimedya cihazidir. Ha bana gore hala bir pc degiller.. olamazlar ama; yeni cihaz alacak kisilerde bu tarz cihazlari kesinlikle goz ardi etmesinler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ApsinteX
    Pil dışında kağıt üzerinde çok iyi duruyor. Gerçek dünya testlerini beklemekte fayda var.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SPeaky 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu telefon ısınır mı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek 3 gün Red Magic Watch akıllı saati duyuruldu 3 gün ABD'li teslimat devi FedEx, tüm filosunu elektrikli araçlarla yenileyecek 3 gün Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün Alphabet, kullanıcılara insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor 3 gün realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak 3 gün iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor 3 gün Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir 3 gün Fiat Doblo ve Fiorino'da mart ayına özel fırsatlar 3 gün Twitter alış veriş dönemini resmen başlatıyor 3 gün Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı 3 gün Amazon, ABD dışındaki ilk kasasız marketini Londra'da açtı 3 gün Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak 3 gün Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kendi arama motorunu başlatıyor: Brave Search 3 gün Kendini 'iyileştirebilen' yüzen robotlar geliştirildi 3 gün LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı 3 gün Microsoft, haber görünümlerini daha dikkat çekici hale getiriyor 3 gün Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı 3 gün 2021 model Skoda Superb fiyat listesi: Combi versiyon da listede 3 gün GÖRÜNTÜLENEN RedMagic 6 serisi oyunlara hazır Sonraki Bu bilgisayar çok farklı | 7 tane ekranı var 3 gün Google Haritalar demiryolu geçitlerini göstermeye başladı 3 gün Samsung, akıllı telefonlarda kamera kalitesini iyileştiren ISOCELL 2.0 teknolojisini tanıttı 3 gün Amazon'un mobil oyunlar için kısa biçimli video hizmeti GameOn artık iOS'ta 3 gün Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki kararlarına yurt dışında adaylık verildi 3 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 3 gün Microsoft, Google'ın Flutter SDK'sını katlanabilir cihazlar için daha iyi hale getirecek 3 gün JRPG türündeki Fantasian yakında Apple Arcade için çıkış yapacak 3 gün MediaTek MT9638 televizyonlarda yapay zekayı geliştiriyor 3 gün GTA 5'in yeni nesil versiyonu 'basit bir porttan' daha fazlası olacak 3 gün AMD Ryzen 3000 işlemcileri için Smart Access Memory’i duyurdu 3 gün Netflix uygulamasına TikTok benzeri bir özellik geldi: Fast Laughs 3 gün AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu 4 gün Samsung Odyssey G9 oyuncu monitörü miniLED teknolojisine terfi etti 4 gün Huawei'den Gmail'e alternatif e-posta hizmeti: Petal Mail 4 gün realme GT 5G tanıtıldı: Snapdragon 888, 120Hz ekran, LPDDR5 RAM 4 gün Chrome 89, birkaç yeni özellik ile birlikte kullanıcılara sunuldu 4 gün Yeni Skoda Kushaq'in iç mekanından ilk teaser'lar geldi 4 gün WhatsApp'a bilgisayardan görüntülü görüşme özelliği geldi 4 gün Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız